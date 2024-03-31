Cooler Master تكشف عن شاشة GA2711 بسعر منخفض ومواصفات جيدة

أعلنت Cooler Master، الشركة المتخصصة في مجال صناعة مكونات الحاسوب والأجهزة الطرفية، إطلاق شاشة GA2711 بسعر منخفض ومواصفات جيدة.

وصممت هذه الشاشة الجديدة لتقدم خيارًا مناسبًا للاعبين والمستخدمين العاديين الذين يسعون إلى تحسين تجربتهم دون تكلفة باهظة الثمن. وتجمع شاشة GA2711 بين الأداء الجيد والمزايا العملية، مما يجعلها الخيار الأمثل لأولئك الذين يتطلعون إلى ترقية الشاشات المكتبية التقليدية.

وصرح جيمي شا، الرئيس التنفيذي لشركة Cooler Master قائلًا: “عند تطوير شاشة GA2711، ركزنا على أبرز الأشياء المهمة لعملائنا؛ وهي: الجودة والوظيفة والقيمة. وتعد هذه الشاشة شهادة على التزامنا بتقديم حلول متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، سواء كانوا يعملون في المنزل أو يستمتعون بألعابهم المفضلة أو يشاهدون فيلمًا مشوقًا”.

من مزايا هذه الشاشة أنها تأتي بلوحة شاشة IPS بحجم قدره 27 بوصة وبدقة عرض قدرها QHD أو 2560 × 1440 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 100 هرتز، وبمعدل سطوع يصل إلى 250 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة يصل إلى 4 ميلي/ الثانية (GtG) مما يساعد على التخلص من ضبابية الحركة، مع نسبة تباين تصل إلى 1300:1، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9، مع منفذ صوت قدره 3.5 ملم.

وتتميز شاشة GA2711 بمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 75%، و Adobe RGB بنسبة قدرها 78% و sRGB بنسبة قدرها 99% لتنتج ألوانًا جيدة ولتزيد من التباين بين الفاتح والداكن، وهي حاصلة على شهادة VESA HDR10، وتأتي كذلك بمنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي HDMI 2.0.

أخيرًا، لم تكشف شركة Cooler Master عن سعر هذه الشاشة أو وقت توفرها في الأسواق.