ChatGPT يذكر مصادر المعلومات التي يولدها

أعلنت شركة OpenAI أن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها ChatGPT سيعرض المصادر التي يعتمد عليها في المعلومات التي يولدها عندما يتصفح الإنترنت.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس في منشور أخير إن ذلك التغيير “يوفر المزيد من السياق للإجابات، ويسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى من الناشرين والمبدعين”.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة التصفح Browse متاحة فقط حاليًا في الإصدارات المأجورة من ChatGPT التي تشمل خطط Plus وTeam وEnterprise.

وستكون الميزة الجديدة موضع ترحيب إذ تجعل المعلومات المولّدة ذات مصداقية أعلى وأقل احتمالًا أن تكون “هلوسة” من اختلاق الروبوت نفسه دون أي يكون لها أي سند أو مرجع حقيقي، إذ سيتمكن المستخدمون من اتباع الروابط بأنفسهم، والاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي يبحثون عنها.

ومن جهة أخرى، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot التابع لشركة مايكروسوفت يعرض مصادر المعلومات التي يذكرها في إجاباته لكافة المستخدمين، سواء أصحاب الحسابات العادية أو المشتركين في Copilot Pro، علمًا بأنه يعتمد أيضًا على نماذج شركة OpenAI مثل GPT-4.

ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini المصادر التي يعتمد عليها، ويشير إليها عبر روابط تظهر في نهاية الإجابات، لمساعدة المستخدمين في التحقق من المعلومات.

ويواجه مستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مشكلات مع تلك الأدوات التي عادةً ما تختلق معلومات أو تقدم معلومات منقوصة أو غير دقيقة ردًا على المطالبات المختلفة.