ما المزايا المُتوقعة القادمة إلى حواسيب ماك في نظام macOS 15؟

ستكشف شركة آبل عن الجيل التالي من نظام تشغيل حواسيب ماك macOS 15 خلال مؤتمر المطورين القادم WWDC 2024 الذي سيُعقد في شهر يونيو. ومع أن معظم الشائعات والتسريبات المتعلقة بالإصدارات القادمة من أنظمة تشغيل أجهزة آبل تتحدث عن نظام iOS، فغالبًا ما يتشارك كل من macOS و iOS في العديد من المزايا، لذلك يمكننا توقّع بعض المزايا القادمة إلى حواسيب ماك في نظام macOS 15، وسنذكر منها ما يلي:

1- مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي:

تخطط آبل لإضافة مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، ومن مزايا الذكاء الاصطناعي المُتوقعة القادمة إلى نظام تشغيل حواسيب ماك macOS 15 ما يلي:

قوائم التشغيل المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي في تطبيق Apple Music.

إمكانية الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي في تطبيق Pages.

مزايا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية في تطبيق Xcode.

تحسينات كبيرة في قدرات المساعد الصوتي سيري (Siri) وتكامل أفضل للمساعد الصوتي مع تطبيق الاختصارات (Shortcuts).

من المُتوقع أن يستفيد سيري أكثر من غيره من مزايا الذكاء الاصطناعي، وهناك شائعات تشير إلى أن المساعد الصوتي سيعمل بنحو أفضل من قبل، وتركز آبل أيضًا في تحسين التفاعل بين سيري وتطبيق الرسائل، وسيصبح المساعد الصوتي قادرًا على القيام بأشياء جديدة مثل: اتباع الأوامر المعقدة المتعددة الأجزاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسمح التكامل الأعمق للمساعد الصوتي مع تطبيق الاختصارات للمستخدمين بأتمتة المهام المعقدة التي تتطلب استخدام تطبيقات متعددة.

هناك احتمال ضئيل أن تطلق آبل روبوت دردشة خاص بها يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي؛ إذ تشير الشائعات إلى أن آبل تفكر في الشراكة مع شركة جوجل أو OpenAI لاستخدام نماذجها اللغوية.

2- مزايا جديدة أخرى:

هناك العديد من المزايا الأخرى التي يُشاع أنها قادمة إلى حواسيب ماك في نظام ‌macOS 15‌، ومنها:

1- مزية جديدة من مزايا إمكانية الوصول: تعمل آبل على تطوير مزية جديدة من مزايا إمكانية الوصول تُسمى (Adaptive Voice Shortcuts) التي تسمح للمستخدم باختيار عبارة معينة يمكنه قولها لتفعيل واحدة من مزايا إمكانية الوصول التي يرغب في استخدامها.

2- مزية جديدة في تطبيق Freeform: ستتيح مزية Scenes الجديدة في تطبيق Freeform للمستخدمين تحديد أقسام معينة داخل لوحاتهم الفنية للتنقل عبرها ومشاركتها بنحو أسرع من قبل.

3- مزايا جديدة في تطبيق الخرائط: قد يحصل تطبيق الخرائط على مزية إنشاء المسارات المخصصة، ومن المُتوقع أيضًا إضافة الخرائط الطبوغرافية إليه.

ما تاريخ الإصدار المُتوقع لنظام macOS 15‌؟

ستعلن آبل نظام macOS 15‌ في اليوم الأول من مؤتمر المطورين ‌WWDC 2024‌ وسيكون يوم الاثنين بتاريخ 10 من يونيو 2024. وستطلق الإصدار التجريبي الأول للمطورين في اليوم نفسه، وستُطلق آبل الإصدار النهائي من نظام ‌macOS 15‌ لجميع المستخدمين في شهر سبتمبر أو أكتوبر.