تُعلن شركة آبل تحديثات البرامج في مؤتمر المطورين WWDC الخاص بها الذي يُعقد عادة في شهر يونيو، وسيُعقد مؤتمر WWDC 2024 في المدة الممتدة من 10 يونيو إلى 14 يونيو، ومُن المُحتمل أن يكون إعلان iOS 18 أكبر إعلان في المؤتمر، بالإضافة إلى إعلان تحديثات مهمة لأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الشركة الأخرى، ومنها: watchOS 11 وmacOS 15 وtvOS 18 ونظام iPadOS 18 الخاص بأجهزة آيباد اللوحية.

تُحسّن آبل باستمرار قدرات أجهزة آيباد اللوحية في كل تحديث جديد لنظام التشغيل iPadOS، ففي التحديث الأخير iPadOS 17 أضافت آبل مجموعة واسعة من المزايا الجديدة إلى أجهزة آيباد، والعديد منها كانت متوفرة أيضًا في نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 17 وكانت شاشة القفل الجديدة تمامًا من أبرز التحديثات الجديدة التي وصلت إلى أجهزة آيباد، بالإضافة إلى صور الخلفية الجديدة وعناصر واجهة المستخدم التفاعلية وغير ذلك.

ومن التحسينات البارزة أيضًا إضافة تطبيق Health إلى أجهزة آيباد؛ مما سمح للمستخدمين بتتبع المعلومات والرسوم البيانية الخاصة بالمؤشرات الصحية في شاشة كبيرة. كما حصل تطبيق Notes على دعم أفضل لملفات PDF لمراجعة محتوى هذه الملفات مباشرة داخل التطبيق، بالإضافة إلى تحسينات متعددة في تطبيق الرسائل.

وفي هذا العام ستعلن آبل iPadOS 18 الذي سيأتي مع تحسينات ومزايا جديدة، وسنذكر فيما يلي أبرز التوقعات حول المزايا القادمة إلى أجهزة آيباد اللوحية في التحديث الجديد:

أولًا: ما المزايا المُتوقعة القادمة إلى أجهزة آيباد في نظام iPadOS 18؟

1- مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي:

تصل العديد من المزايا التي تضيفها شركة آبل إلى هواتف آيفون إلى أجهزة آيباد أيضًا، لذلك سترتبط العديد من المزايا المتوقعة في iPadOS 18 بالمزايا المتوقعة في iOS 18.

من المتوقع أن تركز آبل في هذا العام في الذكاء الاصطناعي، ومع أنه لا توجد تفاصيل دقيقة حول مزايا iPadOS 18 حتى الآن، فإن التسريبات الخاصة بنظام iOS 18 توضح لنا بعض المزايا المتوقعة القادمة إلى أجهزة آيباد.

وتشير معظم الشائعات والتسريبات إلى أن آبل ستضيف العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى التطبيقات المدمجة في آيفون عبر نظام iOS 18، ومن المتوقع أن تصل المزايا نفسها إلى أجهزة آيباد عبر نظام iPadOS 18.

ولتتعرف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف آيفون عبر تحديث iOS 18 التي من المُتوقع أن تصل أيضًا إلى أجهزة آيباد، يمكنك الاطلاع على مقال: “iOS 18.. إليك أبرز المزايا المُتوقعة في هواتف آيفون“.

2- إضافة تطبيق Journal الجديد إلى أجهزة آيباد:

أضافت شركة آبل تطبيق Journal الجديد إلى آيفون عبر تحديث نظام التشغيل iOS 17.2، ولكن هذا التطبيق لم يصل بعد إلى أجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماك، ومن المُتوقع أن يصل في عام 2024.

يسمح تطبيق Journal للمستخدمين بتدوين يومياتهم ويساعدهم في ذلك عن طريق منحهم أفكارًا حول الموضوعات التي يمكنهم الكتابة عنها اعتمادًا على أحدث الأماكن التي زاروها، وأحدث الصور الملتقطة باستخدام كاميرا الهاتف.

يُعدّ تطبيق Journal أحدث تطبيق للصحة العقلية من آبل، ومن المؤكد أنه سيصل إلى أجهزة آيباد، وقد يكون ذلك ضمن تحديث iPadOS 18.

يمكنك تعرّف المزيد عن تطبيق Journal في مقال: “كيف تستخدم تطبيق Journal الجديد في نظام iOS 17.2؟“.

ثانيًا: ما تاريخ الإصدار المُتوقع لنظام iPadOS 18:

تعلن آبل المزايا الجديدة القادمة إلى نظام iPadOS في مؤتمر WWDC السنوي، وتصبح متاحة للتنزيل في شهر سبتمبر، وهذا هو النمط الذي تتبعه آبل كل عام.

لذلك، ستُعلن آبل في تاريخ 10 من يونيو 2024 أحدث التطورات في أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وvisionOS، ومن المحتمل أن تطرح iPadOS 18 في منتصف شهر سبتمبر تقريبًا.