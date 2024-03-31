مايكروسوفت توفر مزايا جديدة لمشتركي خطة ون درايف الأساسية

أعلنت شركة مايكروسوفت توفير عدد من المزايا الجديدة لمشتركي الخطة الأساسية “Microsoft 365 Basic” في خدمة التخزين السحابي التابعة لها “ون درايف”.

وتُعد معظم المزايا الجديدة مزايا أمنية على وجه الخصوص، ومنها ميزة الكشف عن برامج الفدية والحماية منها، إذ تعمل ون درايف على مراقبة الملفات المخزنة في حسابات المستخدمين بحثًا عن العلامات المحتملة لبرامج الفدية الخبيثة ذات الأثر المدمر في الملفات، وعند اكتشاف سلوك غير معتاد يرجح أنه لأحد برامج الفدية، ترسل الخدمة إشعارًا يتضمن تعليمات استرداد الملفات المصابة.

ووسعت مايكروسوفت سعة مجلد “المخزن الشخصي” Personal Vault لتتيح للمستخدمين إضافة أي عدد من الملفات إليه، بدلًا من تخزين 3 ملفات فقط كما كان الوضع سابقًا. ويتيح مجلد “المخزن الشخصي” طبقة حماية إضافية في ون درايف عبر خاصية المصادقة الثنائية، ويمكن الاحتفاظ بالملفات الحساسة داخله.

وقدمت مايكروسوفت خاصية الروابط المحمية بكلمة مرور، ويمكن لمشتركي Microsoft 365 Basic الآن حماية الملفات المشتركة بكلمات مرور وتعيين تواريخ انتهاء الصلاحية للحصول على تجربة مشاركة مميزة مع تحكم وأمان أكبر.

وبالإضافة إلى المزايا الأمنية، سيحصل المشتركون على إمكانية الوصول إلى المجلدات والملفات في حال عدم الاتصال بالإنترنت في الأجهزة المحمولة، مع إمكانية العمل عليها وإجراء التعديلات المرادة، وعند عودة الاتصال بالإنترنت، سيعمل تطبيق ون درايف على مزامنة كافة التغييرات التي أجراها المستخدمون.

وتتيح مايكروسوفت الاشتراك في خطة Microsoft 365 Basic الأساسية للأفراد مقابل دولارين شهريًا أو 20 دولارًا سنويًا، مع سعة تخزينية قدرها 100 جيجابايت.