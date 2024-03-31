مايكروسوفت تضيف ميزة إنشاء رموز QR في ويندوز 11

أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة في الإصدار التجريبي من نظام ويندوز 11 تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء رموز الاستجابة السريعة QR بسهولة من أجل تسهيل مشاركة الروابط والملفات.

وستكون أداة إنشاء رموز QR متاحة في ويندوز 11 داخل نافذة المشاركة، ويمكن للمستخدمين النقر فوق زر خاص بجوار زر “نسخ الرابط” لإنشاء رمز QR عند مشاركة الملفات أو الروابط، بحسب ما ذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي.

ومن المنتظر أن تؤدي تلك الميزة إلى تسهيل عملية نقل الملفات والروابط من جهاز الحاسوب إلى الهاتف، خاصة في وجود هواتف آيفون التي تتوافق على نحو أقل مع الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز مقارنة بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويمكن تجربة تلك الميزة في متصفح مايكروسوفت إيدج، وذلك بالنقر فوق زر المشاركة في شريط أدوات المتصفح، ثم إنشاء رمز QR بالضغط على الزر المخصص في النافذة المفتوحة.

وأضافت مايكروسوفت تحسينًا آخر في نافذة المشاركة في ويندوز 11، إذ حلّت الشركة مشكلة إغلاق النافذة على نحو تلقائي عند الضغط في أي مكان خارجها، وباتت تُغلق الآن فقط بالضغط على زر الإغلاق المخصص.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت كانت قد أضافت ميزة مسح رموز الاستجابة السريعة QR في تطبيق الكاميرا الافتراضي في نظام ويندوز لتسهيل الانضمام إلى شبكات واي فاي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة اتصال واي فاي في الحاسوب مع الأجهزة الأخرى باستخدام الرموز نفسها.