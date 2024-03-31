مايكروسوفت تخطط لجعلك تشترك في Copilot Pro

تبذل مايكروسوفت جهودًا كبيرة للترويج لاشتراك الذكاء الاصطناعي المتميز، وتخطط الشركة لجعلك تشترك في Copilot Pro.

وحققت الشركة معظم أرباحها قبل عقد من الزمن من خلال مبيعات أنظمة التشغيل، إذ إن ويندوز هو نظام التشغيل الأكثر شعبية في السوق.

ومع تمسك الكثير من الأشخاص بنظام التشغيل ويندوز 10، وعدم الترقية إلى ويندوز 11، فإن أنظمة التشغيل لم تعد مصدرًا مهمًا للأموال كما كان من قبل.

وجربت مايكروسوفت بعض الخطط لكسب المال في الماضي، إذ حاولت إضافة إعلانات إلى نظام التشغيل، مع أنها أزالتها بعد رد فعل عنيف من المستخدم.

ونقلت أوفيس إلى خدمة اشتراك قائمة على السحابة، وأوقفت المنتجات المستقلة قبل العودة إليها مرة أخرى مع أوفيس 2024.

وأضافت الشركة تطبيقات، مثل Clipchamp، إلى ويندوز افتراضيًا، ومن ثم فرضت أموالًا مقابل المزايا المتميزة.

وأثارت فكرة دفع الأشخاص مقدار 20 دولارًا مقابل Copilot Pro، أو 30 دولارًا لإدماجه مع اشتراك Microsoft 365 وفتح مزايا Copilot في تطبيقات أوفيس اهتمام مايكروسوفت.

وتركز الشركة الآن على تطوير كل من Copilot ومزاياه المتميزة، ويشمل ذلك إضافة رمز الاستجابة السريعة لتنزيل Copilot عبر شاشة قفل ويندوز 11.

ومع وصول أجهزة الحواسيب المدعمة بالذكاء الاصطناعي، فإن الوقت قد حان للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقوة.

وتحتاج مايكروسوفت إلى جعل الأشخاص يشتركون في Copilot Pro لكي تستطيع جني الفوائد، وتخطط لتشجيعك على الاشتراك من خلال جعل Copilot Pro بمنزلة أداة قوية لتعزيز الإنتاجية.

ويعترف جاريد سباتارو، نائب رئيس قسم العمل الحديث وتطبيقات الأعمال في مايكروسوفت، بأن سعر الاشتراك مرتفع، لذا فإن الشركة تريد أن تظهر الفوائد وأن توضح مدى قدرة Copilot على المساعدة في إنجاز المهام.

ووجدت أبحاث سابقة بتكليف من مايكروسوفت أن سرعة مستخدمي Copilot أثناء العمل زادت بمقدار 29 في المئة، ووجد 77 في المئة ممن استخدموه لمدة أسبوعين أنه لا غنى عنه.

ويفسر هذا سبب تركيز مايكروسوفت كثيرًا على تعزيز مزايا الإنتاجية لاشتراك Copilot Pro، مثل السماح لمنصة OneDrive بالتعمق في ملفاتك للإجابة عن استفساراتك بخصوص محتوياتها.

وتريد الشركة أن يتمتع مشتركو Copilot Pro بالسرعة والسهولة في مكان العمل مقارنةً بأولئك الذين لا يشتركون، مما يشجع الأشخاص على تجربة خدمة الاشتراك بأنفسهم.

وأضافت مايكروسوفت الكثير من المزايا والأدوات الجديدة إلى Copilot Pro، مع أن الاشتراك لم يظهر إلا قبل بضعة أشهر.

ونظرًا إلى قدرته على توفير مصدر دخل ثابت لعملاقة البرمجيات، فإنها تركز مواردها لضمان عدم ذهاب أموال الاشتراك إلى منافسيها، مثل ChatGPT Plus و Gemini Advanced.

وفي حال استطاعت مايكروسوفت أن تثبت القوة الإنتاجية لاشتراك Copilot Pro، فقد يصبح من السهل تبرير قيمة الاشتراك، وذلك في ظل استمرار الشركة بإضافة مزايا مفيدة إلى اشتراك الذكاء الاصطناعي المتميز.