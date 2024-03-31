مايكروسوفت تحسن شاشة القفل في نظام ويندوز

تختبر شركة مايكروسوفت تغييرات جديدة في شاشة القفل في نظامي ويندوز 10 وويندوز 11، حيث ستضيف بطاقات مصغرة “ويدجت” فيها لتتيح للمستخدمين الاطلاع على معلومات محدثة.

وتحتوي البطاقات على معلومات تخص حالة الطقس والظروف الجوية الحالية، بالإضافة إلى حركة سوق الأسهم في البورصة والنتائج الرياضية وحركة المرور وغيرها من المعلومات.

ومن المقرر أن تطرح مايكروسوفت شاشة القفل المحسنة في نظام ويندوز على نحو تدريجي، كما أفادت بأن الأشخاص في مناطق مختلفة حول العالم قد يرون بطاقات مختلفة في شاشة القفل.

وأكدت الشركة أن شاشة القفل الجديدة ستصبح متاحة رسميًا في شهر أبريل لكافة مستخدمي نظام ويندوز 11 إصدار 23H2 ومستخدمي ويندوز 10 إصدار 22H2.

وفي نظام ويندوز 10 ستكون البطاقات موجودة أسفل شاشة القفل مع محاذاة إلى الجانب الأيسر، في حين سيرى مستخدمو ويندوز 11 البطاقات في منتصف أسفل الشاشة.

وستعرض البطاقات المعلومات بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدمين ولغة النظام الأساسية، وتخطط مايكروسوفت لتحديثها في المستقبل من أجل تمكين المستخدمين من تخصيص البطاقات بناءً على تفضيلاتهم الخاصة.

وتختبر مايكروسوفت أيضًا بعض التغييرات الأخرى البسيطة في واجهة المستخدم في نظام ويندوز 11، ومنها تعديل طريقة عرض التطبيقات المثبتة في النظام في قائمة “ابدأ” Start، وتغييرها إلى عرض الشبكة التي تعرض أيقونات التطبيقات المثبتة معًا بدلًا من عرض قائمة التطبيقات المرتبة أبجديًا في وضع رأسي، من أجل سرعة الوصول إلى التطبيقات.