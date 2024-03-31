جهاز التتبع AirTag من آبل يسهل سرقة المركبات

حذرت الشرطة الأمريكية بولاية فيرمونت المواطنين بشأن جهاز التتبع AirTag الذي تنتجه شركة آبل، إذ تقول الشرطة إنه يُستخدم لتسهيل سرقة المركبات.

وذكرت الشرطة أن اللصوص في مدينة مونتريال بكندا يستخدمون أجهزة AirTag لتعقب المركبات. وتقع ولاية فيرمونت شمال الولايات المتحدة ولها حدود مع كندا، وتحديدًا مع مقاطعة كيبك حيث تقع مدينة مونتريال.

وعثر اثنان من سكان برلينجتون، وهي من أكبر المدن في ولاية فيرمونت الأمريكية، على أجهزة AirTag في سياراتهم بعد عودتهم من رحلات إلى مدينة مونتريال، وقالت الشرطة إن تلك الظاهرة متكررة.

وتمكن أحد الأشخاص من اكتشاف جهاز AirTag في سيارته بعد تنبيه من هاتف آيفون الخاص به بشأن وجود الجهاز، وقد استخدم الهاتف من أجل تحديد موقع جهاز التتبع الذي عُثر عليه في الشبكة الأمامية للسيارة.

وقال رايان ماكليفرتي، المحلل السيبراني في مركز فيرمونت للاستخبارات، إن تلك الحوادث تحدث منذ مدة، لكن هناك ارتفاعًا جديدًا في معدلاتها مشيرًا إلى أن اللصوص في مونتريال يستخدمون أجهزة التعقب لتتبع السيارات وسرقتها، ثم بيعها في الخارج.

وهناك أيضًا احتمال أن تُستخدم أجهزة AirTag لوضع علامات على السيارات كجزء من الجهود المبذولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود، وفقًا لما ذكرته التقارير.

ومن الجدير بالذكر أن آبل أضافت بعض مزايا الأمان لجهاز التتبع AirTag، إذ يعمل تطبيق Find My في هواتف آيفون على تنبيه الأشخاص في حال وجود جهاز تتبع غير معروف يتحرك معهم، ويمكن تحديد موقعه بجعله يصدر صوتًا عبر التطبيق نفسه، كما أنه يصدر صوتًا من تلقاء نفسه بعد أن يُفصل عن صاحبه في أوقات عشوائية.

وتستطيع هواتف أندرويد أيضًا اكتشاف أجهزة التعقب غير المعروفة التي تعتمد على تقنية البلوتوث مثل أجهزة AirTag، بالإضافة إلى أن آبل لديها تطبيق Tracker Detect الذي يمكنه اكتشاف تلك الأجهزة، وهو متاح للتحميل من متجر جوجل بلاي.