إتش بي تنهي علاقاتها مع روسيا وتغلق موقعها الإلكتروني

أكملت إتش بي خروجها من روسيا، كما هو مطلوب بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ردًا على غزو أوكرانيا.

وأغلقت الشركة سابقًا موقعها الإلكتروني باللغة الروسية، الذي يحتوي عادةً برامج تشغيل ومركزًا لتلقي الدعم المطلوب باللغة الروسية.

وأزالت إتش بي أيضًا روسيا من قائمة الدول والمناطق وجميع الصفحات المقصودة.

وعند محاولة زيارة الموقع الإلكتروني الروسي لشركة إتش بي، فإنه يعيد التوجيه إلى صفحتها في كازاخستان، إذ إن اللغة الروسية هي إحدى اللغات المنطوقة في المنطقة.

ويسمح الموقع لك بتنزيل برامج تشغيل أجهزة الحواسيب المحمولة والطابعات والأجهزة الأخرى، مع أن إتش بي لا توفر الدعم عبر الإنترنت في كازاخستان.

وأزالت إتش بي موقعها الإلكتروني من بيلاروسيا، وأوقفت مبيعاتها، وفقًا لما أعلنته الشركة في وقت سابق.

وكما هو الحال في روسيا، تعيد صفحة الشركة المقصودة في بيلاروسيا التوجيه إلى كازاخستان.

وأوقفت إتش بي إنتربرايز HP Enterprise عملياتها في روسيا وبيلاروسيا في عام 2022. وتبلغ مبيعات إتش بي في روسيا وبيلاروسيا مليار دولار.

وأشار الموقع الإخباري الروسي الذي نقل ذلك إلى أن الشركة لم تبلغ مستخدميها أو ترسل إشعارات لمستخدميها، كما فعلت مايكروسوفت.

وبدأت الشركة تنفيذ قرارها بالخروج من روسيا وبيلاروسيا في شهر مارس 2022. وتوقفت نتيجة لذلك عن تصدير منتجات جديدة.

وانخفضت مبيعات إتش بي خلال هذا الوقت على مستوى البلاد، وتجاوزتها الشركات الأخرى، مثل شركة طابعات صينية تدعى Pantum.

وتتمتع الشركة الصينية الآن بمقدار 53 في المئة من سوق الطابعات في روسيا، بعد أن كانت حصتها قدرها 16 في المئة قبل عام 2022.

وتتمتع إبسون بزيادة قدرها 22.1 في المئة، ولا تزال صفحتها المقصودة في روسيا نشطة في الوقت الحالي. وقد يتغير ذلك، إذ علقت إبسون أيضًا صادراتها إلى روسيا وبيلاروسيا في عام 2022.

وبغض النظر عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن هناك بدائل للأجهزة والبرمجيات جاهزة لتتولى المهمة، حتى لو ازدهر الاستيراد الموازي.

وقد يواجه البعض حواجز تجعل الانتقال إلى الخيارات المصنوعة محليًا صعبًا، وتعمل روسيا على إيجاد بدائل لأنظمة التشغيل والأجهزة الأخرى، وتلجأ إلى الشراء من بلدان مختلفة عندما لا تستطيع إيجاد بدائل.

ويمهد انسحاب بعض الشركات الطريق أمام الشركات المصنعة المحلية لتزدهر. ومن المفترض أن تؤدي العقوبات إلى عواقب، مع أن روسيا يبدو أنها تمكنت من خلال الحلول المتاحة حاليًا أو المطورة حديثًا من استبدالها.