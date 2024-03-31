أمازون تواجه ضغوطًا للتفوق على نماذج أنثروبيك

أكملت أمازون هذا الأسبوع المرحلة الثانية من الصفقة التي أعلنتها في شهر سبتمبر، إذ استثمرت 2.75 مليار دولار إضافية في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك المنافسة لشركة OpenAI.

ويعد هذا الاستثمار إشارة أخرى إلى مدى أهمية تطوير النماذج اللغوية الكبيرة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

واستثمرت أمازون في المجمل ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهو أكبر مبلغ استثمرته الشركة في شركة أخرى.

وتعد الصفقة مع أنثروبيك مهمة لشركة أمازون لتجنب التخلف عن مايكروسوفت في السباق السحابي.

وتكتسب مايكروسوفت عددًا كبيرًا من عملاء الذكاء الاصطناعي بفضل صفقتها الحصرية مع OpenAI.

وتحتاج أمازون إلى تقديم نماذج من خلال AWS تتنافس مع العروض التي تدعمها OpenAI والتي تقدمها منافستها السحابية مايكروسوفت، وتعد أنثروبيك أفضل بديل موجود.

وتوجد أوجه تشابه واضحة بين تمويل أمازون لشركة أنثروبيك مع تمويل مايكروسوفت لاحتياجات الحوسبة المتزايدة في OpenAI، مع أن علاقة عملاقة التجارة الإلكترونية بشركة أنثروبيك مختلفة.

وفي الوقت نفسه، يرى قسم الذكاء الاصطناعي الداخلي في أمازون، بقيادة نائب الرئيس روهيت براساد أن أنثروبيك منافسة.

وتطور عملاقة التجارة الإلكترونية نموذجًا لغويًا منافسًا واسع النطاق يسمى Olympus، ويهدف فريق الذكاء الاصطناعي الداخلي إلى تجاوز نموذج Claude من أنثروبيك بحلول منتصف هذا العام.

وتدرب أمازون حاليًا نموذجها اللغوي الكبير القادم الذي يحمل الاسم الرمزي Olympus الذي يقال إنه يحتوي مئات المليارات من المعلمات. ونشرت التقارير الأولى عن Olympus في شهر نوفمبر 2023.

ولم تستطع أمازون تحقيق النجاح مع نماذجها اللغوية الكبيرة حتى الآن، إذ تعد نماذج أنثروبيك أفضل بكثير وأقوى من أي شيء طورته أمازون داخليًا.

ويقال أيضًا إن موظفي الشركة غير راضين عن الانتظار الطويل لنموذج Olympus ويفكرون في التحول إلى نماذج أنثروبيك.

وتخطط الشركة عند إطلاق Olympus في وقت لاحق من هذا العام لإدماجه في جميع مناطقها تقريبًا وإتاحته للشركات الأخرى عبر AWS.

ويقال إن هذا النموذج هو المشروع المفضل للرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي.

وتستخدم الشركة حاليًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص مراجعات العملاء ودعم تجار التجزئة في إنشاء صفحات المنتج، إلى جانب امتلاكها لروبوت دردشة تجاري.