أفضل السماعات اللاسلكية المناسبة للسفر 

تمتاز السماعات اللاسلكية المناسبة للسفر، بأنها تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة في أثناء الاستماع وعند إجراء المكالمات، كما تأتي بتصميم مريح للأذن يسمح لك باستخدامها ساعات طويلة دون الشعور بالانزعاج، بالإضافة إلى ذلك، تمتاز السماعات اللاسلكية المناسبة للسفر بعمر البطارية الطويل؛ مما يضمن الاستماع إلى المقاطع الصوتية طوال مدة الرحلة دون الحاجة إلى إعادة شحنها.

فإذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية مناسبة للسفر وتتمتع بمواصفات قوية، يمكنك اختيار واحدة من السماعات التالية:

1- سماعات Bose QuietComfort Ultra:

تأتي سماعات Bose QuietComfort Ultra بتصميم مريح مع وسائد أذن ناعمة؛ مما يجعلها مثالية للاستخدام مدة طويلة، وتتضمن هذه السماعات أزرارًا مادية للتحكم في مستوى الصوت بسهولة وتشغيل المقاطع الصوتية وإيقاف تشغيلها وتخطي المقطع الصوتي من السماعة مباشرة.

تدعم هذه السماعات مزية إلغاء الضوضاء النشطة كما تدعم تقنية الصوت المكاني؛ مما يمنحك تجربة صوتية غامرة، وتمتاز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة.

تُباع سماعات Bose QuietComfort Ultra بسعر قدره 397 دولارًا.

2- سماعات سوني WH-1000XM5:

تقدم سماعات سوني WH-1000XM5 تجربة صوتية استثنائية بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) المحسّنة التي تتفوق بها على جميع السماعات الأخرى من سوني. كما تدعم هذه السماعات وضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الأصوات المحيطة دون المساس بجودة الصوت داخل السماعة.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع سماعات سوني بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بالعمل مدة قدرها 30 ساعة مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ولمدة قدرها 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها.

تُباع سماعات سوني WH-1000XM5 بسعر قدره 328 دولارًا.

3- سماعات آبل AirPods Max:

تأتي سماعات آبل AirPods Max بتصميم فريد يختلف عن باقي سماعات آبل اللاسلكية، حيث توضع فوق الأذن وتلتف حول الرأس، وتتضمن وسادات أذن كبيرة ومريحة لضمان تجربة استماع ممتعة.

تدعم هذه السماعات العديد من المزايا المتقدمة التي تسمح لك بالاستمتاع بتجربة صوتية مثالية سواء كنت تستمع إلى المقاطع الصوتية أو تجري المكالمات، ومن أبرز مزايا AirPods Max:

إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) التي تُلغي الضوضاء الخارجية المزعجة.

وضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع ما يدور حولك دون التأثير في جودة الصوت الخارج من السماعات.

مزية الصوت المكاني (spatial audio) التي تُوفر تجربة استماع غامرة بحيث يأتي الصوت من جميع الاتجاهات.

تمتاز هذه السماعات أيضًا بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 20 ساعة.

تُباع AirPods Max بسعر قدره 549 دولارًا، وتتوفر بخمسة ألوان جذابة هي: الرمادي، والفضي، والوردي، والأخضر، والأزرق على عكس باقي طرز AirPods التي تأتي باللون الأبيض فقط.

4- سماعات Beats Studio Pro:

تأتي سماعات Beats Studio Pro مع وسائد أذن ناعمة ومريحة، وتتضمن هذه السماعات أزرارًا للتحكم في الوسائط؛ إذ تتضمن زرًا مخصصًا للتحكم في أوضاع الاستماع وآخر للتحكم في تشغيل المقاطع الصوتية وإيقاف تشغيلها، وضبط مستوى الصوت.

تدعم سماعات Beats Studio Pro خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وتراقب باستمرار الأصوات الخارجية، لتضبط درجة إلغاء الضوضاء بما يناسب درجة الضوضاء المحيطة بك.

كما تدعم وضع الشفافية الذي يسمح لك بالاستماع إلى الأصوات المحيطة مع الحفاظ على نقاء الصوت الخارج من السماعات، وهذا يتيح للمستخدمين البقاء على دراية بما يحدث حولهم في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

يمكن لسماعات Beats Studio Pro الاستمرار بالعمل مدة تصل إلى 40 ساعة دون تشغيل مزية إلغاء الضوضاء، ولمدة تصل إلى 24 ساعة عند تشغيلها.

تُباع سماعات Beats Studio Pro بسعر قدره 350 دولارًا.

5- سماعات سوني WH-CH720N:

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية مناسبة للسفر وتُباع بسعر منخفض فستكون WH-CH720N مناسبة لك، فهي تمتاز بأنها خفيفة الوزن ومريحة للاستخدام لساعات طويلة، وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة. وتدعم هذه السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة؛ مما يُتيح لك الاستمتاع بتجربة استماع دون أي تشتت ناتج عن الضوضاء الخارجية.

تمتاز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 35 ساعة، كما تمتاز بدعم المساعد الصوتي أليكسا ومساعد جوجل لتسهيل التحكم في المقاطع الصوتية التي تستمع إليها والمكالمات من خلال الأوامر الصوتية.

تسمح لك WH-CH720N بضبط إعدادات الصوت والتحكم في المزايا التي تدعمها عبر تطبيق Headphones Connect من سوني.

تُباع سماعات Sony WH-CH720N بسعر قدره 72 دولارًا.