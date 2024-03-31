Asus Zenfone 11 Ultra هو أحدث هاتف ذكي من العلامة التجارية أسوس، ويأتي مع تغييرات كبيرة مقارنةً بطراز Zenfone 10 الذي صدر العام الماضي، ويُعدّ أول هاتف في سلسلة Zenfone Ultra من أسوس، وهذا يثير تساؤلات حول الفروق بين الهواتف في هذه السلسلة الجديدة وهواتف Zenfone الأساسية، وما التغييرات التي أحدثتها أسوس في هاتفها الجديد.

فإذا كنت ترغب في تعرّف التغييرات الجديدة التي حصل عليها الطراز الجديد، سنوضح لك فيما يلي أبرز الفروق بين هاتفي أسوس Zenfone 11 Ultra و Zenfone 10:

1- يحتوي Zenfone 11 Ultra على شاشة أكبر وأكثر إشراقًا من شاشة Zenfone 10:

عند وضع الهاتفين بجانب بعضهما، فإن أول شيء ستلاحظه هو أن Zenfone 11 Ultra يحتوي على شاشة أكبر؛ إذ يضم هذا الطراز شاشة بمقاس قدره 6.78 بوصات، وهي أكبر بكثير من شاشة Zenfone 10 التي تأتي بمقاس قدره 5.9 بوصات فقط.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت أسوس ذروة سطوع الشاشة في طراز Zenfone 11 Ultra الجديد؛ إذ تمتاز شاشته بذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة Zenfone 10 فتبلغ ذروة سطوعها 1100 شمعة في المتر المربع.

2- يحتوي Zenfone 11 Ultra على عدسة مقرّبة:

يحتوي Zenfone 10 على كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

وأما Zenfone 11 Ultra الجديد فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي كلتا العدستين الأولى والثانية بالمواصفات ذاتها الخاصة بعدسات الكاميرا الخلفية في طراز Zenfone 10، ولكنه يضم عدسة ثالثة مقرّبة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

ومع أن أسوس لم تُحسّن دقة الكاميرا الرئيسية في الطراز الجديد، فإنها حسّنت قدرة الهاتف على التقاط صور خالية من الضبابية والاهتزاز حتى في أثناء الحركة.

وأضافت أسوس أيضًا إلى هاتفها الجديد وضع تصوير جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يُسمى (AI Portrait mode)، يُساعدك في التقاط صور احترافية.

3- يحتوي Zenfone 11 Ultra على بطارية أكبر من بطارية الطراز السابق:

يحتوي Asus Zenfone 10، على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلّي أمبير في الساعة، تسمح للهاتف بالاستمرار بالعمل طوال اليوم.

زادت أسوس سعة البطارية بنحو كبير في طراز Zenfone 11 Ultra الجديد، فهو يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل لأكثر من 26 ساعة من الاستخدام المنتظم.

حسّنت أسوس أيضًا سرعة الشحن في Zenfone 11 Ultra مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يدعم الهاتف الجديد تقنية HyperCharge للشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، وأما Zenfone 10 فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا.

4- يعمل Zenfone 11 Ultra بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق:

حصل هاتف Zenfone 11 Ultra على ترقية في نوع المعالج، فهو يعمل بواحد من أحدث المعالجات من كوالكوم، وهو معالج Snapdragon 8 Gen 8 الذي يُعدّ من أسرع المعالجات التي تعمل بها هواتف أندرويد الحديثة الرائدة.

أما Asus Zenfone 10 فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو معالج قوي وسريع الأداء لكنه أقل كفاءة من معالج Snapdragon 8 Gen 3.

يدعم معالج Snapdragon 8 Gen 3 مزايا الذكاء الاصطناعي، لذلك ستُعالج العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنحو أسرع في هاتف Zenfone 11 Ultra مقارنةً بالطراز السابق.

5- يُباع هاتف Zenfone 10 بسعر أقل من Zenfone 11 Ultra:

يُباع Asus Zenfone 10 بسعر يبدأ من 750 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. وأما الطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت فيُباع بسعر قدره 820 جنيهًا إسترلينيًا.

وأما هاتف Asus Zenfone 11 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 870 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، وأما الطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت فيُباع بسعر قدره 950 جنيهًا إسترلينيًا.

ولتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف أسوس الجديد Asus Zenfone 11 Ultra يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Zenfone 11 Ultra الجديد من أسوس.. إليك المواصفات والسعر“.

كما يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز مزايا هاتف Asus Zenfone 10 الجديد” لتتعرّف أبرز المزايا التي يتمتع بها هاتف Asus Zenfone 10.