Team Group تكشف النقاب عن قارئ بطاقة الذاكرة MicroSD

أعلنت Team Group، الشركة المتخصصة في حلول التخزين، إطلاق منتجين جديدين؛ وهما: قرص التخزين المحمول PD20M Mag SSD المتوافق مع MagSafe، وقارئ بطاقة الذاكرة MicroSD ULTRA CR-I.

ويعد قرص التخزين المحمول PD20M Mag SSD متوافقًا مع خاصية MagSafe، مما يجعله مثاليًا لأجهزة الهواتف الذكية من آبل.

ويتميز القرص بحجم صغير ووزن لا يتعدى 40 جرامًا فقط ويبلغ طوله قرابة 70 ملم وعرضه قرابة 62 ملم وسمكه الفائق الرقة قرابة 8.2 ملم.

كما يأتي القرص بحجم تخزين قدره 2 تيرابايت، وهو قادر على التسجيل المستمر للمقاطع المرئية بدقة عرض قدرها 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية لمدة تصل إلى 144 دقيقة عند التسجيل بتنسيق ProRes.

ويستخدم قرص PD20M Mag واجهة USB 3.2 Gen2x2 Type-C، وهو متوافق مع سلسلة هواتف آبل iPhone 15 Pro، وفي الوقت نفسه يدعم منافذ واجهة Thunderbolt.

كما يمكن وصل هذا القرص بجهاز الحاسوب المكتبي أو المحمول الذي يعمل بنظام Windows أو macOS، إذ يستطيع تحقيق سرعة نقل قصوى تصل إلى 20 جيجابت/ الثانية.

ويأتي قارئ بطاقة الذاكرة micro SD ULTRA CR-I بتصميم عملي ومريح. وعند استخدامه مع بطاقات الذاكرة micro SD من Team Group، يمكن وصول سرعة نقل البيانات إلى 180 ميجابايت/ الثانية.

ويعد قارئ بطاقة الذاكرة خفيف الوزن للغاية، إذ يزن 2.7 جرام فقط، وهو مثالي للاستخدام اليومي مع الهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة الأخرى. ويتميز قارئ بطاقة الذاكرة micro SD بواجهة USB Type-C، التي تسمح بالاتصال السهل بأجهزة الحواسيب المكتبية أو المحمولة أو الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iPadOS و iOS. ومن مزايا قارئ بطاقة الذاكرة أنه متوافق مع تقنية (plug-and-play)، مما يضمن عمليات نقل سلسة وسهلة.

أخيرًا، سيتوفر القرص المحمول PD20M Mag SSD وقارئ بطاقة الذاكرة micro SD ULTRA CR-I في أمريكا الشمالية في نهاية شهر مارس في متجري Amazon و Newegg.