5 من أبرز الأجهزة الذكية التي يمكن استخدامها لتتبع النوم

تؤثر جودة النوم في الصحة العامة، كما تؤثر في أداء الجسم عند ممارسة التمارين الرياضية، وتؤثر في التركيز والصحة النفسية، لذلك من المهم تتبع النوم لتعرّف أنماط النوم، وكيف يمكن تحسينها للحفاظ على صحة العقل والجسم.

في الوقت الحالي، من السهل العثور على أجهزة ذكية تتضمن مزايا تتبع النوم، فبالإضافة إلى الساعات الذكية المتطورة التي تتضمن مزايا تتبع النوم والمؤشرات الصحية، هناك أيضًا أجهزة ذكية مصممة خصوصًا لتتبع النوم، كما تتوفر مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل: الخواتم الذكية التي يمكن استخدامها لتتبع النوم.

تستخدم هذه الأجهزة مستشعرات متعددة لتحديد جودة نومك، وغالبًا ما توفر معلومات ونصائح حول كيفية تحسين جودة النوم، ومن أبرز هذه الأجهزة ما يلي:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch6:

Galaxy Watch6 هي أحدث ساعة ذكية من سامسونج، تأتي بتصميم أنيق، وتمتاز بدعمها العديد من المزايا الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وتُعدّ من أفضل الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

تدعم هذه الساعة مزية تتبع النوم؛ إذ تقيس جميع المؤشرات الخاصة بتتبع النوم، ويمكنها أيضًا اكتشاف الشخير، وبعد جمع جميع البيانات الخاصة بالنوم، تمنحك الساعة درجة تُسمى (درجة النوم) Sleep Score في تطبيق Samsung Health، وفي التطبيق نفسه ستجد تفاصيل عن عادات نومك، ومراحل النوم، وستحصل على نصائح خاصة للمساعدة في تحسين جودة نومك.

يمكن لساعة Galaxy Watch6 الاستمرار بالعمل مدة قدرها 40 ساعة مع إيقاف تشغيل مزية (Always On Display)، وفي حال تشغيلها ستستمر بالعمل مدة قدرها 30 ساعة.

تُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بسعر يبدأ من 850 ريالًا سعوديًا.

2- وسادة Sleep Tracking Pad:

Sleep Tracking Pad من Withings هي وسادة ذكية مصممة خصوصًا لتتبع نومك وتحسينه. وتدعم هذه الوسادة مزايا متقدمة لتتبع النوم، وتجمع معلومات حول معدل ضربات القلب والتنفس والحركة في أثناء نومك، ثم تقدم لك تحليلًا دقيقًا لهذه المعلومات عبر تطبيق Health Mate الذي يمكنك تثبيته في هاتفك الذكي.

تساعدك المعلومات المتعلقة بدورات النوم في فهم طبيعة نومك بنحو أفضل، وتحديد المشكلات التي تواجهها، مثل: قلة النوم العميق أو انقطاع النفس في أثناء النوم وغيرها، ويمكنك تخزين جميع البيانات في ملف PDF ومشاركته مع طبيبك لتشخيص حالتك والحصول على علاج مناسب.

تُباع وسادة تتبع النوم Sleep Tracking Pad بسعر قدره 1147 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز Whoop 4.0:

Whoop 4.0 هو جهاز ذكي يأتي كسوار دون شاشة وهو مصمم لتتبع النوم والمؤشرات الصحية المختلفة وتتبع اللياقة البدنية.

يتتبع Whoop أنماط نومك بدقة، ويقيس مقدار النوم الذي حصلت عليه ويقارنه بمقدار النوم الذي يحتاج إليه جسمك، ويدعم هذا الجهاز مزية فريدة تُسمى الإجهاد (strain)، تعتمد على عدّة عوامل، منها: نوع التمرين الذي مارسته وشدته، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر في صحتنا بنحو عام، مثل: العمل والقلق والسفر وغيرها.

يحسب هذا الجهاز درجة الإجهاد، ويمنحك درجة من 0 إلى 21، وبحسب الدرجة التي تحصل عليها، تقدم مزية مدرب الإجهاد strain coach المدمجة في الجهاز توصيات حول المجهود اليومي المناسب لك لمنع الإرهاق والتعب.

يُباع جهاز Whoop 4.0 بسعر قدره 239 دولارًا.

4- خاتم Oura Ring Gen3:

Oura Ring Gen3 هو خاتم ذكي يمكنه تتبع النوم واللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، ويقدم بيانات مفصلة حول أنماط النوم، والنشاط البدني ومستوى التوتر، وتظهر جميعها في الصفحة الرئيسية في التطبيق الخاص به.

في أثناء النوم يقيس هذا الخاتم معدل ضربات القلب، والتغيّر في معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والحركة وجودة النوم بنحو عام، ثم يحلل تلك البيانات ويقدم لك معلومات حول أنماط النوم وجودته، ويوفر مؤشرًا يشير إلى درجة الإجهاد؛ إذ يستشعر هذا الخاتم تلقائيًا الإجهاد ويُعدّل أهدافك الخاصة بالنشاط البدني وفقًا لذلك، على سبيل المثال: إذا اكتشف الخاتم ارتفاع درجة حرارة جسدك بنحو كبير خلال الليل، سيقترح التطبيق الخاص به تفعيل وضع الراحة الذي يعطي الأولوية للراحة والاسترخاء وينصحك بتجنب ممارسة الأنشطة البدنية.

الجانب السلبي المتعلق باستخدام هذا الخاتم، هو أنه عليك دفع مبلغ قدره 6 دولارات شهريًا للوصول إلى بعض المزايا الإضافية، مثل: التحليل العميق للنوم، ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة.

يُباع خاتم Oura Ring Gen3 بسعر قدره 2553 ريالًا سعوديًا.

5- سوار Xiaomi Smart Band 8:

إذا كنت تبحث عن جهاز ذكي لتتبع النوم يُباع بسعر منخفض ويتمتع بأداء جيد، فسيكون سوار Xiaomi Smart Band 8 هو المناسب لك.

يضم Xiaomi Smart Band 8 شاشة AMOLED كبيرة وواضحة تأتي بمقاس قدره 1.62 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويمتاز هذا السوار بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 16 يومًا؛ مما يعني عدم الحاجة إلى شحنه بنحو متكرر.

يمكن لسوار شاومي Smart Band 8 تتبع جميع المقاييس المتعلقة بالنوم، مثل: وقت النوم العميق وحركة العين السريعة وغيرها، ويقدم البيانات بطريقة سهلة القراءة في التطبيق الخاص به، ويُمكن لهذا للسوار أيضًا تتبع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ومراقبة بعض المؤشرات الصحية، مثل: مراقبة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم (SpO2) ومستويات التوتر.

يُباع سوار Xiaomi Smart Band 8 بسعر قدره 155 ريالًا سعوديًا.