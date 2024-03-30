5 منصات لتطوير روبوتات دردشة لخدمة العملاء في الشركات 

الذكاء الاصطناعي من أعظم التطورات التكنولوجية في هذا القرن، وقد بدأ بالانتشار بنحو واسع بعد إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي طورته شركة OpenAI، وأطلقته في نوفمبر 2022 وجمع ملايين المستخدمين في مدة قصيرة، ومع ذلك هناك العديد من روبوتات الدردشة الموجودة قبله، وخاصة المصممة للشركات.

تُعدّ روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي حلًا مبتكرًا لخدمة العملاء في الشركات، ولا تَحِل هذه الروبوتات مكان موظف خدمة العملاء لكنها تساعده في التركيز في المهام المعقدة وتقوم هي بالمهام اليومية السهلة.

هناك العديد من المنصات المتخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات؛ إذ تُسهّل هذه المنصات عملية إعداد روبوت دردشة دون برمجة لاستخدامه لخدمة العملاء، وتقدم خطط اشتراك بأسعار معقولة؛ مما يساعدك في توفير الكثير من المال مقارنةً بتوظيف مطورين لتدريب وبناء روبوت الدردشة الخاص بشركتك.

وفيما يلي، سنذكر 5 منصات لتطوير روبوتات دردشة دون برمجة لخدمة العملاء في الشركات:

1- منصة Kore.ai:

Kore.ai هي منصة للذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في إعداد روبوتات دردشة متقدمة للتفاعل مع العملاء، وتتيح Kore.ai بناء روبوتات الدردشة عبر واجهة مستخدم رسومية بدلًا من الرموز البرمجية التي يمكن للأشخاص ذوي المهارات التقنية المتقدمة فقط فهمها.

يمكنك بناء روبوت الدردشة الخاص بك عبر واجهة سهلة الاستخدام، وتحتوي منصة Kore.ai على أدوات مدمجة تمكّن روبوت الدردشة من تقليد المحادثات الشبيهة بالإنسان، بحيث يولّد ردودًا آلية بناءً على المحادثات السابقة، ويمكنك إجراء تعديلات متعددة قبل البدء باستخدام روبوت الدردشة في شركتك. وفي أثناء عملية تطوير الروبوت، يمكنك اختبار كيفية عمله عبر شاشة افتراضية لمعرفة كيف سيتعامل مع العملاء.

2- منصة Chatfuel:

Chatfuel هي منصة لإعداد روبوتات الذكاء الاصطناعي دون برمجة وتساعدك في إعداد روبوت خاص بشركتك للتفاعل مع العملاء وتضمينه في موقع الويب الخاص بالشركة أو في حسابات الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تمنحك هذه المنصة مجموعة من القوالب المصممة سابقًا لروبوتات الدردشة التي يمكنك استخدامها وإجراء التعديلات فيها وإضافة المعلومات الخاصة بشركتك إليها، ويمكنك العثور على القوالب المناسبة لطبيعة عملك عبر الفئات المختلفة التي تتضمن فئة العقارات والمطاعم والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والجمال وغير ذلك.

تتيح لك منصة Chatfuel إنشاء روبوتات الدردشة عبر واجهة مستخدم رسومية بدلًا من الرموز البرمجية. ويمكنك تحديد الكلمات الرئيسية للأسئلة التي تتوقع من عميلك طرحها وإذا اكتشف الروبوت الكلمات الرئيسية، فسيرد بالطريقة التي حددتها سابقًا في أثناء الإعداد، وإذا لم يفهم الروبوت السؤال، فيمكنه إرسال الرسالة إلى موظف خدمة العملاء للإجابة عنه.

بعد إنشاء الروبوت يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بشركتك، أو إضافته إلى الصفحات الخاصة بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتمكن العملاء من التفاعل مع الروبوت على هذه المنصات.

3- منصة Botsify:

Botsify هي منصة ذكاء اصطناعي مصممة خصوصًا لمساعدة الشركات في بناء روبوتات لدعم العملاء وأتمتة عمليات المبيعات الخاصة بهم. وتدعم هذه المنصة الترجمة إلى أكثر من 100 لغة، حتى تتمكن من إنشاء روبوتات للتفاعل مع العملاء من جميع أنحاء العالم.

يمكنك تضمين روبوتات الدردشة التي طوّرتها باستخدام منصة Botsify على موقع الويب الخاص بالشركة أو ربطها بحساب الشركة في إنستاجرام أو فيسبوك أو واتساب أو تيليجرام.

وفي أثناء إعداد روبوت الدردشة الخاص بشركتك، يمكنك إضافة أزرار إلى الروبوت للسماح للعملاء بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشراء المنتجات التابعة لشركتك، أو التواصل مع موظف، أو حجز موعد، وغير ذلك من الإجراءات بحسب طبيعة عملك.

4- منصة Intercom:

Intercom هي شركة برمجيات متخصصة في دعم العملاء وتطوير أدوات المراسلة الخاصة بالشركات التجارية، ومن منتجاتها الرئيسية أداة تتيح للشركات تطوير روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدام الأداة الخاصة بتطوير روبوتات الدردشة من Intercom لتطوير الروبوتات دون كتابة أي تعليمات برمجية. وفي أثناء الإعداد يمكنك تحديد الكلمات الرئيسية والإجابات المناسبة ليستخدمها الروبوت في أثناء التحدث إلى العملاء.

5- منصة Landbot:

Landbot هي منصة ذكاء اصطناعي يمكنك استخدامها لتطوير روبوت دردشة دون برمجة، ويمكن لأي شخص استخدامها؛ إذ تمنحك هذه المنصة مجموعة من القوالب المصممة سابقًا التي يمكنك تحريرها لإنشاء روبوت الدردشة الخاص بك.

يمكنك نشر روبوت الدردشة بعد الانتهاء من إعداده على موقع الويب الخاص بك أو ربطه بحسابك التجاري في واتساب؛ إذ تتكامل هذه المنصة مع تطبيق واتساب؛ مما يُسهّل للعملاء التواصل معك عبر تطبيق المراسلة الأكثر شعبية، وتدعم هذه المنصة أكثر من 60 لغة، حتى تتمكن من التواصل مع العملاء من جميع أنحاء العالم، ولا تتكامل Landbot مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى باستثناء واتساب.