نظارة آبل فيجن برو في طريقها إلى فرنسا

تستعد شركة آبل لإطلاق نظارة الواقع المختلط الخاصة بها فيجن برو في السوق الفرنسية خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته تقارير أخيرة.

وأفاد موقع WatchGeneration التقني الفرنسي بأن آبل دعت موظفيها في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في فرنسا للتدرّب على نظارة فيجن برو صيف العام الجاري.

وفي الولايات المتحدة، بدأت شركة آبل جدولة تدريب موظفي البيع بالتجزئة في متاجرها على النظارة في ديسمبر من العام الماضي، وأُجري التدريب منتصف شهر يناير، أي قبل أسبوعين تقريبًا من الإطلاق الرسمي للنظارة.

وتُعد الولايات المتحدة هي السوق الوحيدة التي تتوفر فيها نظارة آبل حتى الآن، مع خطط محتملة لتوسيع إطلاقها ليشمل المزيد من الأسواق خلال العام الجاري.

واستنادًا إلى التقرير الأخير، فإن إطلاق النظارة في فرنسا (وبعض الدول الأوروبية الأخرى) سيكون على الأرجح خلال شهر يوليو المقبل في أقرب تقدير.

ويتماشى ذلك مع تقرير سابق للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo الذي قال إن آبل ستطلق فيجن برو في المزيد من البلدان مع وصول الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيل النظارة VisionOS إلى المزيد من المطورين حول العالم.

وبالإضافة إلى فرنسا، تكشف قوائم الوظائف على موقع آبل الإلكتروني أن أستراليا واليابان يمكن أن تكونا الدولتين التاليتين اللتين ستصل إليهما النظارة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل نفسها لم تؤكد أي شيء بشأن إطلاق النظارة خارج الولايات المتحدة إلا في الصين، حيث صرح تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة بإطلاق النظارة هناك خلال العام الجاري في زيارته الأخيرة للصين.