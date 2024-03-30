مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A55 5G و Galaxy S23 FE

أطلقت سامسونج أحدث هاتف في سلسلة Galaxy A وهو هاتف Galaxy A55 5G الذي يأتي بتصميم أنيق، ويتمتع بمزايا قوية، ويُعدّ من أبرز وأحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

يتنافس هذا الهاتف مع أحدث طراز من سلسلة Fan Edition المتوسطة من سامسونج، وهو هاتف Galaxy S23 FE، وكلاهما من هواتف سامسونج التي تتمتع بمزايا قوية وتُباع بأسعار متوسطة.

يُعدّ كلا الهاتفين من أبرز هواتف أندرويد التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت تبحث عن هاتف متوسط من سامسونج. ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك، سنذكر فيما يلي أبرز أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي Galaxy A55 5G و Galaxy S23 FE:

1- يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات:

يضم هاتفا Galaxy A55 5G و Galaxy S23 FE كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسة الرئيسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما تأتي العدسة الثانية الفائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل في كلا الهاتفين، لكنهما مختلفان فيما يتعلق بالعدسة الثالثة.

إذ يضم A55 5G عدسة ثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل وأما S23 FE فيحتوي على عدسة مقرّبة بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يمكن لكلا الهاتفين تقديم صور واضحة وعالية الجودة وتظهر فيها جميع التفاصيل، وكلاهما يدعمان وضع Nightography من سامسونج الذي يعزز أداء العدسة الرئيسية؛ مما يُساعد في الحصول على صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

2- يحتوي Galaxy A55 5G على بطارية أكبر من بطارية Galaxy S23 FE:

يحتوي Galaxy A55 5G على بطارية أكبر من Galaxy S23 FE؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة وأما هاتف Galaxy S23 FE فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة.

يمكن أن يستمر هاتف Galaxy S23 FE بالعمل ليوم كامل بشحنة واحدة، مع بقاء نسبة تتراوح بين 20 و 30% من الشحن في نهاية اليوم، وأما هاتف A55 فيمكن أن يستمر بالعمل مدة تصل إلى يومين.

3- كلا الهاتفين يدعمان نظام الأمان Knox Vault من سامسونج:

يدعم هاتفا Galaxy A55 5G و Galaxy S23 FE نظام الأمان Knox من سامسونج، ويُعدّ A55 أول هاتف ذكي من سلسلة Galaxy A يدعم هذا النظام.

يوفر نظام Knox Vault بيئة تنفيذ آمنة قائمة على الأجهزة ومعزولة عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، وتحمي البيانات المهمة في الهاتف، مثل: رمز التعريف الشخصي وكلمات المرور.

4- يُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر أعلى من سعر Galaxy A55 5G:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A55 5G بسعر يبدأ من 1449 درهمًا إماراتيًا، ويُباع هاتف بسعر Galaxy S23 FE يبدأ من 1899 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

يُعدّ هاتفا Galaxy A55 و Galaxy S23 FE من أبرز وأحدث الهواتف المتوسطة من سامسونج، ويشتركان في العديد من المواصفات، ويقدمان أداءً بالمستوى نفسه تقريبًا.

سيعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على السعر، وإذا كان السعر ليس العامل الذي ستعتمد عليه للاختيار فستحتاج إلى تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، لتتمكن من اختيار الهاتف المناسب لك.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Galaxy A55 5G يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy A55 5G الجديد من سامسونج“

كما يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تود معرفته عن هاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج، لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Galaxy S23 FE.