مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A35 و Galaxy A54

إذا كنت تبحث عن هاتف من سامسونج يُباع بسعر متوسط، فستجد العديد من الخيارات المُتاحة؛ إذ توفر شركة سامسونج العديد من الهواتف المتوسطة التي تتمتع بمواصفات جيدة، وأبرزها: Galaxy A54 و Galaxy A35.

Galaxy A35 من أحدث هواتف سامسونج وقد أطلقته قبل أسبوعين تقريبًا، وأما Galaxy A54 فقد صدر العام الماضي، ويشترك كلا الهاتفين في العديد من المواصفات الأساسية، وأبرزها: نوع المعالج، وسعة ذاكرة التخزين، وسعة البطارية وغير ذلك. وسنوضح فيما يلي جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما لمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يأتي هاتف A54 بالتصميم ذاته الخاص بالطراز الذي صدر العام الماضي، وأما Galaxy A35 فقد حصل على بعض الترقيات في التصميم، وأبرزها الجوانب المسطحة والجزء البارز من الإطار الذي يضم أزرار التحكم في مستوى الصوت وزر التشغيل، كما أصبح الجزء الخلفي مصنوعًا من الزجاج بدلًا من البلاستيك، واختارت سامسونج زجاجًا من نوع (+Gorilla Glass Victus) لحماية الجهة الأمامية وهو أكثر متانة من زجاج (Gorilla Glass 5) المُستخدم في الطراز السابق A34 وفي هاتف Galaxy A54.

يأتي هاتف Galaxy A35 في هيكل أكبر حجمًا من A54K ويحتوي على شاشة أكبر من شاشة طراز A54، ومع أن جهاز A35 الجديد لا يختلف كثيرًا عن هاتف Galaxy A34 السابق من حيث الأبعاد، ولكنه أثقل ويبلغ وزنه 209 جرامات وأما هاتف A54 فيزن 202 جرام.

يدعم هاتفا A35 و A54 مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP67، وفيما يتعلق بخيارات الألوان، يتوفر هاتف A54 بأربعة ألوان، هي: الأصفر والأسود والبنفسجي والأبيض، وأما هاتف A35 فيتوفر بأربعة ألوان أيضًا، وهي: الأزرق، والأرجواني، والأصفر، والأزرق الغامق.

كلا الهاتفين يحتويان على مكبرات صوت استريو ومستشعرات لبصمات الأصابع مدمجة تحت الشاشة، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

الشاشة:

لم تُجرِ سامسونج تغييرات كثيرة في مواصفات الشاشات في كلا الهاتفين مقارنة بالطرز السابقة، ويضم كلاهما شاشات من نوع Super AMOLED تمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ولكن هناك فرق في الحجم؛ إذ يضم هاتف Galaxy A35 شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات، وأما طراز A54 فيضم شاشة أصغر قليلًا تأتي بمقاس قدره 6.4 بوصات.

يتمتع كلا الهاتفين بدرجات سطوع مماثلة وكلاهما مناسبان للاستخدام في الخارج تحت ضوء الشمس حيث يمكنك رؤية المحتوى الظاهر في الشاشة بوضوح.

البطارية والشحن:

يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ولأن كليهما يعملان بالمعالج نفسه Exynos 1380، ويوجد فرق طفيف في حجم الشاشة، فإن عمر البطارية الإجمالي متشابه جدًا، ولكنه أطول قليلًا في طراز Galaxy A35 الجديد.

إذ يستمر Galaxy A35 بالعمل مدة قدرها 12 ساعة ونصف من الاستخدام النشط، ولمدة قدرها 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 13 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 9 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

أما Galaxy A54 فيستمر بالعمل مدة قدرها 11 ساعة من الاستخدام النشط، ولمدة قدرها 9 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 13 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم هاتفا Galaxy A35 و A54 تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ومع ذلك ستلاحظ أن Galaxy A54 يشحن بنحو أسرع قليلًا من Galaxy A35؛ إذ يستغرق شحن هاتف جالاكسي A54 بالكامل مدة قدرها 63 دقيقة، ويحتاج هاتف جالاكسي A35 إلى مدة قدرها 86 دقيقة لشحنه بالكامل.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا سامسونج Galaxy A35 و Galaxy A54 بالمعالج نفسه وهو معالج Exynos 1380 من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G68 MP5.

يقدم كل من A35 و A54 المستوى نفسه من الأداء ولن تلاحظ أي فرق بينهما في أثناء الاستخدام، ويمكن لكلا الهاتفين التعامل مع المهام المتوسطة بسلاسة.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر كلا الهاتفين بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت.

الكاميرا:

يحتوي هاتفا Galaxy A35 و A54 على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ومع ذلك يحتويان على مستشعرات مختلفة؛ وتدعم الكاميرات الأساسية في كلا الهاتفين نظام التثبيت البصري للصورة (OIS).

يضم A54 أيضًا عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وهي أعلى من دقة العدسة الفائقة الاتساع في طراز A35 التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، وأما العدسة الثالثة فتأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل في كلا الهاتفين.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم A54 كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وهي أكبر من دقة الكاميرا الأمامية في هاتف A35 التي تبلغ 13 ميجابكسل، ولكن كلتا الكاميرتين تدعمان تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

وفيما يتعلق بجودة الصور، يوفر كلا الهاتفين صورًا بجودة متشابهة، مع وجود فروق طفيفة جدًا في كيفية المعالجة؛ إذ تظهر الصور التي يُنتجها A35 أفضل قليلًا وتبدو طبيعية أكثر من الصور التي يُنتجها طراز A54.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A35 الجديد بسعر قدره 387 دولارًا، ويُباع هاتف Galaxy A54 بسعر قدره 430 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

أيهما تختار؟

يُعدّ هاتفا Galaxy A35 و A54 من أبرز هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، وهما متشابهان بنحو كبير، ومع ذلك فإن A54 يشحن بنحو أسرع من A35، ولكن هذه المزية غير كافية لاختياره بدلًا من A35، لذلك سيعتمد الاختيار بنحو أساسي على السعر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy A35 و Galaxy A54:

المواصفات Galaxy A35 Galaxy A54 المعالج معالج (Exynos 1380) من سامسونج. معالج (Exynos 1380) من سامسونج. الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.4 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأرجواني، والأزرق الغامق، والأزرق، والأصفر. الأسود، والأصفر، والبنفسجي، والأبيض. الوزن 209 جرامات. 202 جرام. السعر 387 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت. 399 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.