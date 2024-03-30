تُعدّ سلسلة هواتف سامسونج Galaxy A المتوسطة من أكثر هواتف الشركة شعبية بعد سلسلة Galaxy S و Z القابلة للطي، ومن أحدث الهواتف في هذه السلسلة Galaxy A55 5G.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد مع ترقيات في حجم الشاشة، ونوع المعالج وسعة ذاكرة الوصول العشوائي مقارنةً بالطراز السابق Galaxy A54. ويُعدّ هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف جديد من سامسونج يمتاز بقوة الأداء والتصميم الأنيق، ويُباع بسعر متوسط.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Galaxy A55 5G الجديد من سامسونج:

التصميم:

يأتي Galaxy A55 في صندوق مع كابل من نوع USB-C للشحن ونقل البيانات، ولا يوجد شاحن في الصندوق. وعند النظر إلى Galaxy A55 5G ستجد أنه يأتي بالتصميم ذاته الخاص بطراز A54 السابق، لكن هناك بعض التغييرات الطفيفة التي تميزه عن الطراز السابق.

إذ يضم الطراز الجديد إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتأتي الجهة الأمامية من الهاتف محمية بطبقة زجاجية من نوع (+Gorilla Glass Victus)، وهذه الترقيات تجعله أكثر متانة مقارنةً بالطراز السابق الذي يحتوي على إطار مصنوع من البلاستك، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 5.

يدعم هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأزرق والأرجواني والأزرق الداكن والأصفر.

يمتاز هذا الهاتف بإطار مسطح وعدسات الكاميرا الخلفية أكبر قليلًا من عدسات الكاميرا في الطراز السابق، وهذه التغييرات في التصميم جعلته يشبه تصميم هاتف Galaxy S24 الرائد.

توجد أزرار التحكم في مستوى الصوت وزر التشغيل على منطقة بارزة في الجهة اليُمنى من الإطار، ويتضمن هذا الهاتف مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة.

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy A55 الجديد شاشة تتمتع بالمواصفات ذاتها الخاصة بشاشة الطراز السابق A54 باستثناء الحجم فقد اختارت سامسونج شاشة أكبر بمقدار يبلغ 0.2 بوصة للهاتف الجديد.

يضم Galaxy A55 5G شاشة (Super AMOLED) بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة، وبكثافة قدرها 390 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تدعم شاشة هذا الهاتف تقنية (+HDR10)، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويمكنك التحكم في معدل التحديث واختيار معدل التحديث التكيفي أو المعياري في إعدادات الهاتف، وسيؤدي اختيار معدل التحديث المعياري إلى تثبيت معدل التحديث في الشاشة على 60 هرتزًا، وأما معدل التحديث التكيفي (Adaptive) فسيحافظ على معدل التحديث عند 120 هرتزًا في معظم الأوقات، ولكن عند عرض الصور الثابتة أو تشغيل الفيديو، سينخفض معدل التحديث إلى 60 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A55 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات ذاتها الخاصة بعدسات الكاميرا الخلفية في الطراز السابق.

إذ تأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

تُنتج الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة في النهار مع إظهار الكثير من التفاصيل، ولا تظهر الألوان مشبعة كثيرًا بل تظهر بدرجاتها الطبيعية.

وعند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، ستلاحظ أن الصور واضحة وعالية الجودة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الهاتف يُشغّل الوضع الليلي تلقائيًا عند اكتشاف الإضاءة المنخفضة، ويُساعد هذا الوضع في الحصول على صور واضحة وتظهر فيها كل التفاصيل.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy A55 5G الجديد بمعالج سامسونج Exynos 1480 الثماني النوى والمصنع بقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.7 جيجاهرتز ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 530)، وهذا المعالج أحدث وأكثر قوة من معالج Exynos 1390 الذي يعمل به الطراز السابق.

يعمل هذا الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل وهو نظام أندرويد 14 وأحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج. وقد وعدت سامسونج بأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف Galaxy A55.

أطلقت سامسونج واجهة المستخدم One UI 6.1 مع سلسلة S24 الجديدة، وقد حصل Galaxy A55 على جميع المزايا الجديدة المتوفرة في الإصدار الجديد من واجهة المستخدم باستثناء مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy A55 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وقد بقيت سرعة الشحن كما هي في Galaxy A55 مقارنةً بالطراز السابق؛ إذا يدعم الهاتف الجديد الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويستغرق شحنه بالكامل ساعة وثلاث دقائق.

سيتعين عليك شراء شاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا بنحو منفصل عن الهاتف لتحقيق أقصى استفادة من سرعة الشحن التي يدعمها الهاتف.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A55 5G بسعر يبدأ من 1449 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy A55 5G الجديد من سامسونج:

المواصفات Galaxy A55 5G المعالج معالج (Exynos 1480) من سامسونج. الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. الوزن 213 جرامًا. السعر يبدأ من 1449 درهمًا إماراتيًا.