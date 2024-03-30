مايكروسوفت و OpenAI تخططان لإنشاء مركز بيانات بتكلفة قدرها 100 مليار دولار

تعتزم شركتا مايكروسوفت و OpenAI إنشاء مشروع مركز بيانات ضخم قد تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار، وسيتضمن حاسوبًا عملاقًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى “ستارجيت”، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وأفاد التقرير نقلًا عن أشخاص مطلعين بأن مايكروسوفت ستكون على الأرجح مسؤولة عن تمويل المشروع الذي ستكون تكلفته أكثر بنحو 100 ضعف مقارنة بأكبر مراكز البيانات الموجودة حاليًا.

وذكر التقرير أن المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت يتطلعون إلى إطلاق المشروع بحلول عام 2028 المقبل.

وأضاف التقرير أن مركز البيانات العملاق المقترح سيكون مقره في الولايات المتحدة، وسيكون الأكبر في سلسلة من المنشآت التي تتطلع الشركتان إلى بنائها خلال السنوات الست المقبلة.

ويعد “ستارجيت” المرحلة الخامسة من سلسلة حواسيب عملاقة تعمل عليها الشركتان معًا، وتعمل مايكروسوفت على حاسوب عملاق أصغر حجمًا من المرحلة الرابعة لـ OpenAI، وتهدف إلى إطلاقه في عام 2026 تقريبًا، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن مايكروسوفت و OpenAI في منتصف المرحلة الثالثة من الخطة المكونة من خمس مراحل، ويتضمن جزء كبير من تكلفة المرحلتين التاليتين شراء شرائح الذكاء الاصطناعي اللازمة لتشغيل مركز البيانات العملاق.

وردًا على التقرير المنشور حديثًا، قال فرانك شو، المتحدث باسم مايكروسوفت: “نحن نخطط دائمًا للجيل القادم من ابتكارات البنية التحتية اللازمة لمواصلة دفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي“.

وذكر التقرير أن المشروع المقترح قد تزيد تكلفته على 115 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته مايكروسوفت العام الماضي على الخوادم والمباني والمعدات الأخرى.

وتُعزى التكلفة الكبرى إلى ارتفاع أسعار شرائح الذكاء الاصطناعي من الموردين الخارجيين، إذ يتراوح سعر أحدث رقاقة مخصصة للذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، التي تُسمى Blackwell B200، بين 30 و 40 ألف دولار أمريكي، وقد أشار التقرير إلى أن المشروع سيعتمد على موردين مختلفين للرقاقات.