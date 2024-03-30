ضمان سامسونج كير بلس يوفر استبدالًا لامحدودًا للبطارية

تخطط سامسونج لرفع سعر خطط حماية أجهزة جالاكسي الخاصة بها المعروفة باسم “كير بلس” مع السماح أيضًا للعملاء باستبدال لامحدود للبطارية في أثناء اشتراكهم.

ومن الجدير بالذكر أن ضمان “كير بلس” من سامسونج هو ضمان اختياري للعملاء يتيح لهم فترة ضمان ممددة ومزايا أكبر مقارنة بالضمان القياسي، وهو يغطي كثيرًا من الإصلاحات ومنها الشاشات المكسورة، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن المياه واستبدال البطاريات.

ويُعد ذلك الضمان مهم على نحو خاص لمالكي أجهزة سامسونج جالاكسي المرتفعة الثمن، مثل الهواتف القابلة للطي، إذ توفر لهم خدمات الصيانة بأسعار معقولة للغاية.

وأبلغت سامسونج عملاءها أنها بصدد رفع أسعار الاشتراك في ضمان “كير بلس” اعتبارًا من مايو 2024 بزيادة قدرها دولارين شهريًا، وسينطبق ذلك فقط على الخطط التي تتضمن سرقة الأجهزة أو فقدانها.

وتوفر سامسونج حاليًا خطط الضمان الممدد حاليًا بسعر يتراوح بين 8 و 18 دولارًا شهريًا.

ووفقًا لما ذكرته سامسونج في بريدها الإلكتروني، فإن الشركة ستوفر إصلاحًا غير محدود للبطارية للأجهزة المؤهلة التي تُظهر سعة شحن أقل من 79% بعد اختبار تشخيصي كميزة جديدة للخطط التي تتضمن السرقة والفقدان.

وتتيح سامسونج خدمة الضمان الممدد في العديد من الدول حول العالم، كما توجد في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مقابل اشتراكات متفاوتة الأسعار، كما توفر شركات أخرى خدمات مماثلة مثل آبل التي تتيح أيضًا لعملائها ضمان “آبل كير بلس” الممدد.