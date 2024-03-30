شاومي تطور سيارة دفع رباعي كهربائية

تتطلع شاومي إلى طرح سيارتها الكهربائية الثانية خلال هذا العام، وذلك بعد طرحها سيارتها الكهربائية الأولى المسماة SU7.

وقالت وسائل الإعلام المحلية الصينية إن الشركة قد تطلق نموذج دفع رباعي بحلول نهاية هذا العام.

وسيطرت سيارات الدفع الرباعي على العالم في السنوات الأخيرة، وتحتاج شاومي إلى إطلاق سيارة دفع رباعي عاجلًا وليس آجلًا لأنها فئة مرغوبة للغاية.

وأطلقت الشركة رسميًا سيارة السيدان الكهربائية SU7 بسعر يبدأ من 29870 دولارًا، أي أقل بمقدار 4200 دولار من السعر المبدئي لسيارة Model 3 من تسلا في الصين.

وبعد نحو نصف ساعة من بدء تلقي طلبات شراء SU7، قالت شاومي إن النموذج تلقى مقدار 50000 طلب مؤكد.

وعلى عكس العديد من شركات صناعة السيارات المحلية الجديدة الأخرى التي تطلق سيارات الدفع الرباعي أولًا، فإن النموذج الأول لشركة شاومي هو سيارة سيدان، وهو الاختيار الذي أثار قدرًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبدأ صانعو السيارات الكهربائية الآخرون بسيارات الدفع الرباعي بصفتها نماذج أولى لتلبية تفضيلات المستهلكين المحليين للحصول على مساحة كبيرة، ويشمل ذلك Nio و Li Auto و Xpeng.

وتمتلك Nio و XPeng عددًا كبيرًا من سيارات الدفع الرباعي مقارنةً بالنماذج الأخرى، في حين لم تصنع Li Auto سوى سيارات الدفع الرباعي حتى الآن.

وقال مؤسس شاومي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لي جون، في تاريخ 24 مارس إن السيارات مخصصة للقيادة، وتتمتع سيارات السيدان بتجربة قيادة فضلى وملاءمة لشخص واحد للقيادة اليومية، وكذلك لرعاية عالم مكون من شخصين وعائلة صغيرة.

وقال لي في ذلك الوقت إن طلب سوق سيارات السيدان كبير جدًا، وهو مماثل تقريبًا لطلب سيارات الدفع الرباعي.

وأوضح أن تطوير سيارة سيدان كهربائية نقية جيدة هو أمر صعب للغاية، ولا يوجد الكثير من سيارات السيدان الكهربائية النقية الجيدة في السوق اليوم.

وعادةً ما يكون من الصعب لمصنعي السيارات الكهربائية الحصول على مبيعات عالية جدًا لسيارات السيدان الكهربائية النقية، في حين أن سيارات الدفع الرباعي هي الدعم الرئيسي للمبيعات والأرباح.

وتعد صورة العلامة التجارية للنموذج الأول مهمة لشركة شاومي، وهي تتماشى مع ممارسات صناعة مركبات الطاقة الجديدة، ومن الطبيعي أن تكون السيارة الأولى غير مربحة، ومن المنطقي ألا تحقق السيارة الثانية ربحًا، مع أن النموذج الثالث يجب أن يحقق ربحًا حتى تتمكن الشركة من البقاء.