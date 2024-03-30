دروب بوكس تطرح تطبيقها في متجر مايكروسوفت لنظام ويندوز

طرحت خدمة التخزين السحابي دروب بوكس Dropbox تطبيقها الرسمي لنظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11 عبر متجر تطبيقات مايكروسوفت.

وأعلن رودي هيون، أحد مهندسي البرمجيات الرئيسيين في متجر مايكروسوفت، وصول تطبيق دروب بوكس إلى المتجر، ويمكن الآن تحميل التطبيق مجانًا، علمًا بأنه ما زال في المرحلة التجريبية.

ويوفر تطبيق دروب بوكس لنظام التشغيل ويندوز الكثير من المزايا لتسهيل العمل مع الملفات المخزنة على السحابة، ومنها إمكانية تحميل الملفات بنحو أسرع من إصدار الويب، وتوفير بعض مساحة التخزين في الحواسيب عن طريق نقل الملفات إلى الحساب السحابي للوصول إليها في وضع الاتصال بالإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح التحقق من حالة التحميل والنشاط الأخير وسجل إصدار الملف وغيرها من المعلومات المتعلقة بالملف، كما يتيح توقيع الملفات، أو إرسالها للتوقيع.

ويتيح التطبيق أيضًا الوصول إلى كافة الملفات المخزنة في الحساب السحابي مباشرةً من خلال التطبيق، بالإضافة إلى تخزين الملفات ومزامنتها عبر مختلف الأجهزة.

ويتوفر تطبيق دروب بوكس الرسمي الجديد على الأجهزة بمعمارية x64 و ARM التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 و 11 بإصدار 21H2 فما أحدث.

ويبلغ حجم التطبيق 500 ميجابايت تقريبًا، وهو كبير الحجم نسبيًا، ويتوفر التطبيق بواجهة متعددة اللغات، ليس من بينها اللغة العربية حتى الآن.

وتُعد خدمة دروب بوكس خدمة تخزين سحابية بديلة لخدمة ون درايف، وهي خدمة التخزين السحابية الافتراضية في نظام ويندوز من مايكروسوفت.