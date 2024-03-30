جوجل تبدأ إغلاق خدمة بودكاست نهائيًا

تبدأ شركة جوجل إغلاق خدمة الاستماع إلى البرامج الصوتية “بودكاست” في غضون أيام، وبدأت الشركة إرسال تنبيهات تحث مستخدمي الخدمة في الولايات المتحدة على نقل اشتراكاتهم إلى خدمة “يوتيوب ميوزيك” بحلول مطلع شهر إبريل المقبل، لاستئناف متابعة برامجهم المفضلة.

وتُعد خدمة جوجل بودكاست إحدى أشهر خدمات الشركة عالميًا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أنه جرى تثبيت تطبيقها أكثر من 500 مليون مرة في أجهزة أندرويد منذ إطلاقها وحتى الآن.

وتميزت خدمة بودكاست من جوجل بواجهة بسيطة في تطبيقاتها المختلفة لاكتشاف ملفات بودكاست ومتابعتها والاستماع إليها على نحو سهل وسلس بأدوات تحكم بسيطة.

وفوجئ مستخدمو التطبيق في سبتمبر الماضي بقرار جوجل وإعلانها أنها ستبدأ بإغلاق تطبيق Podcasts مطلع عام 2024 كجزء من خطتها الواسعة لتركيز خدماتها الصوتية في يوتيوب.

وبحلول نهاية عام 2023، وفرت جوجل إمكانية نقل ملفات البودكاست إلى خدمة يوتيوب ميوزيك، كما أضافت إمكانية تحميل خلاصات RSS الخاصة بملفات بودكاست أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بملفات الفيديو الصوتية الموجودة بالفعل في يوتيوب. ومن جهة أخرى، أبرمت شركة سبوتيفاي صفقة مع شركة Universal Music Group لجلب برامج بودكاست المصورة إلى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وتؤكد صفحة الدعم على موقع جوجل الرسمي أن المستخدمين في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من استخدام تطبيق Podcasts بعد نهاية مارس 2024، لكن جوجل ستوفر للمستخدمين وقتًا إضافيًا لحفظ اشتراكاتهم من خلال السماح لهم باستخدام ميزة تصدير الاشتراكات حتى يوليو المقبل.