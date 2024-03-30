ببجي موبايل تدعم قريبًا معدل تحديث مرتفع

أعلنت كرافتون Krafton، وهي الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile، أن اللعبة الشهيرة ستحصل قريبًا على دعم معدل تحديث قدره 120 إطارًا في الثانية.

ومن المفترض أن يكون هذا الوضع الجديد متاحًا في تحديث الإصدار رقم 3.2 القادم، مما يوفر للاعبين تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.

وكانت ببجي موبايل توفر في السابق حدًا أقصى قدره 90 إطارًا في الثانية. وتدفع كرافتون الآن حدود ألعاب الهاتف المحمول من خلال تقديم معدل تحديث قدره 120 إطارًا في الثانية.

ولا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن بخصوص إذا كانت هذه الميزة قد تكون متاحة لكل من أجهزة أندرويد و iOS.

ومن المحتمل أن توفر الشركة معدل التحديث الجديد للهواتف الذكية الرائدة، إلى جانب هواتف الفئة المتوسطة العليا، وذلك نظرًا إلى الطبيعة الصعبة لعرض اللعبة بمعدل إطارات مرتفع.

قد تواجه الأجهزة ذات المستوى المنخفض صعوبة الحفاظ على أداء ثابت عند تشغيل معدل تحديث قدره 120 إطارًا في الثانية، حتى مع إعدادات الرسومات المنخفضة.

كما أن معظم الأجهزة ذات المستوى المنخفض لا تتميز بمعدل تحديث قدره 90 إطارًا في الثانية حتى الآن.

وتمتد الأخبار أيضًا إلى Battlegrounds Mobile India، وهي النسخة الهندية من ببجي موبايل.

ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى النسخة الهندية من ببجي موبايل معدل تحديث قدره 120 إطارًا في الثانية في الأيام المقبلة، بما يتوافق مع الإصدار العالمي.

ولا تزال الاختبارات التجريبية قيد التنفيذ حاليًا. ويختبر بعض مختبري النسخة التجريبية لكل من ببجي موبايل و Battlegrounds Mobile India حاليًا معدل التحديث الجديد مباشرةً.

وأبلغ المختبرون عن تحذيرات من اللعبة بخصوص مشكلات الحرارة المحتملة وزيادة استهلاك البطارية عند استخدام هذا الوضع.

وتحتاج الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى تحسين أجهزتها لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الميزة.

ومن المتوقع أن يستمتع المستخدمون الذين يمتلكون هواتف رائدة مزودة بمعالجات قوية، مثل Snapdragon 8 Gen 2، بمعدل التحديث الجديد المرتفع دون مشكلات.

ومن المرجح أيضًا أن تدعم أجهزة آيفون المتميزة بشاشات بمعدل تحديث قدره 120 هرتز بالوضع الجديد.

ويأتي إعلان معدل التحديث الجديد بعد وقت قصير من إصدار تحديث ببجي موبايل رقم 3.1.

ويقدم التحديث العديد من المزايا البارزة، ويشمل ذلك الوضع الجديد Skyhigh Spectacle الموجود في السماء مع أوضاع نقل فريدة وعناصر إستراتيجية.

ويتيح وضع اللعب Home للاعبين تخصيص المنازل وبناءها، واستكشاف منازل الآخرين، والتفاعل في أنشطة مختلفة، مما يعزز التفاعل الاجتماعي.

وتضيف تحديثات الخريطة عناصر جديدة، مثل المناطق الحضرية والإمكانيات الإبداعية ومرفقات الأسلحة النارية، مما يثري تجربة اللعب الشاملة.