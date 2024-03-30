إنستاجرام تواصل اختبار خيارات التفاعل الخاصة

تواصل إنستاجرام اختبار خيارات التفاعل الخاصة، وهذه المرة عبر خيار جديد يسمى Blend، وهو في الأساس خلاصة Reels مصغرة مستندة إلى Reels التي شاركتها مع صديق.

ووفقًا للمثال الذي نشره باحث التطبيق أليساندرو بالوزي، فإن البث المشترك Blend مع صديق يعرض توصيات Reels بناءً على Reels التي شاركتها مع صديقك واهتماماتك عبر Reels.

وبمعنى آخر، إذا دعوت صديقًا إلى Blend، فإن إنستاجرام تنشئ خلاصة مخصصة لمقاطع Reels التي تعتقد أنكما قد تهتمان بها.

وتشبه Blend إلى حد ما وظيفة سبوتيفاي الحاملة للاسم نفسه، وظهرت هذه الوظيفة في عام 2021 وتسمح لشخصين بإدماج أغانيهما المفضلة في قائمة تشغيل مشتركة واحدة.

وتحاول إنستاجرام تجربة طريقة متكاملة لتسهيل مشاركة Reels من خلال الاستفادة من سلوك المستخدم المتمثل في مشاركة Reels عبر الرسائل المباشرة التي أصبحت ممارسة شائعة.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، في عام 2022: “ينشر الأصدقاء الآن الكثير في القصص، ويرسلون رسائل مباشرة أكثر بكثير مما ينشرونه في الخلاصة”.

وبناءً على ذلك، تطور إنستاجرام مجموعة مزايا جديدة للاستفادة من المشاركة الخاصة في التطبيق، ويشمل ذلك:

ملاحظات صندوق البريد، وهو خيار للمطالبة بالمحادثة يسلط الضوء على مطالبات الدردشة من زملائك في الجزء العلوي من صندوق الرسائل المباشرة. القنوات، وهو خيار يوفر المراسلة من شخص إلى عدة أشخاص، ويستهدف المشاهير ومنشئي المحتوى الذين يبحثون عن طريقة متوافقة مع الرسائل المباشرة للبقاء على اتصال مع المعجبين. المجموعات، وهو خيار يسمح للمستخدمين بالتعاون والتفاعل بخصوص منشورات محددة مشتركة في خلاصة المجموعة.

وأضافت إنستاجرام أيضًا خيارًا جديدًا لمشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقاء المقربين فقط.

ويعد خيار Blend بمنزلة نهج يستهدف استخدام إنستاجرام بصفتها مجمعًا للمحتوى، إذ ينشر المزيد من الأشخاص الصور الهزلية المضحكة والمقاطع المفضلة مع الأصدقاء عبر الرسائل المباشرة.

وقد يساعد الخيار الجديد في زيادة جاذبية هذا النهج داخل التطبيق، إذ يصبح اكتشاف المحتوى الفعلي تجربة جماعية، وقد يكون ذلك إضافة قيمة.

وأوضحت المنصة أن الميزة لا تزال في مرحلة النموذج الأولي الداخلي، ولا تختبر خارجيًا.

وفي حال إصدارها، فإن Blend قد تمنح مستخدمي Reels إمكانية الوصول إلى ميزة تعاونية غير متوفرة عبر المنصة المنافسة تيك توك.