أفضل محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتفوق محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي على محركات البحث التقليدية بما تقدمه من مزايا فريدة كالبحث السريع عبر الإنترنت وتقديم ملخصات حول موضوع البحث الأساسي، كما تمتاز محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا بدورها في تحسين تجربة البحث عبر الإنترنت بنحو ملحوظ، وتقديم نتائج دقيقة وذات صلة.

إليك 6 من أبرز محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها في عام 2024:

1- محرك البحث Bing:

يتضمن محرك البحث Bing الخاص بشركة مايكروسوفت مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الذي يفهم الأسئلة المكتوبة والمنطوقة، وهو ماهر في حل مشاكل الرياضيات، ويمكنه البحث عن الكتب والمقالات، كما يمكنه إنشاء الصور ومساعدتك في الوصول إلى الأفكار الجديدة وكتابة المحتوى وغير ذلك الكثير، وهو مجاني للاستخدام لكن يجب أن يكون لديك حساب في مايكروسوفت.

ومن المزايا الأساسية لروبوت Copilot المدمج في محرك البحث Bing أنه يقدم المعلومات مع روابط للمصادر التي اعتمد عليها لتقديم الإجابة؛ مما يسمح للمستخدم بالتحقق من صحة المعلومات، والحصول على معلومات إضافية من المرجع نفسه.

2- Gemini:

Gemini هو مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل الذي يغير طريقة استخدامنا للإنترنت؛ إذ يستطيع Gemini فهم أنواع عديدة من البيانات، منها: النصوص، والأكواد البرمجية، والأصوات، والصور. ويُعدّ من أبرز الروبوتات التي يمكن استخدامها للبحث عبر الإنترنت عن المعلومات المختلفة، وعند استخدامه ستحصل على روابط للمراجع التي استخدمها الروبوت في البحث، لتتمكن من التحقق من صحة المعلومات وتعرّف معلومات جديدة عن الموضوع الذي تبحث عنه.

يمتاز Gemini بأنه سهل الاستخدام ويقدم إجابات سريعة ودقيقة حتى عند كتابة استفسارات معقدة أو كتابة مطالبات بصياغة غير صحيحة أو غير دقيقة.

3- محرك البحث YOU:

You.com هو محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر نتائج بحث مفصلة ومخصصة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم You مجموعة متنوعة من الأدوات المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، مثل: مولد الصور وروبوت الدردشة والكاتب الذكي. ويمكن استخدام محرك You بنحو مجاني والوصول إلى مزاياه الأساسية، ويتوفر اشتراك متميز للمستخدمين الذين يبحثون عن مزايا أكثر تقدمًا بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا أو 180 دولارًا سنويًا.

Andi Search هو محرك بحث مجاني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحسن تجربة البحث عبر الإنترنت عن طريق تقديم نتائج بحث دقيقة ومفصلة، ويمكن لهذا المحرك الإجابة عن الأسئلة وتلخيص المعلومات بناءً على المصادر المختلفة.

أبرز مزايا Andi Search:

يوفر تجربة بحث خالية من الإعلانات.

يوفر ملخصات بواسطة الذكاء الاصطناعي مع إدراج الصور ومقاطع الفيديو.

يركز في الحفاظ على خصوصية المستخدم.

5- Exa.ai:

Exa.ai هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر نتائج بحث ذات صلة بالموضوع الرئيسي بنحو دقيق وسريع، ويسمح للمستخدمين بتصفية عمليات البحث حسب التاريخ والموقع والموضوع، ويمكنه تقديم ما يصل إلى 10 ملايين نتيجة.

يمكن للمستخدمين أيضًا البحث باستخدام عناوين URL أو النصوص، أو التغريدات أو المدونات لضمان الحصول على نتائج أكثر استهدافًا وفعالية. ويمكن استخدام Exa مجانًا، بالإضافة إلى وجود خطط اشتراك مأجورة لتعزيز عمليات البحث خاصة للباحثين.

6- Brave Leo AI:

Brave Leo هو مساعد ذكاء اصطناعي مُدمج في محرك البحث Brave، وهو مصمم لجعل عمليات البحث الخاصة بك أسرع وأكثر كفاءة مع الحفاظ على أمان معلوماتك الخاصة. ويمكنك الاستعانة بالمساعد الذكي Leo للبحث عن مواقع الويب أو الصور أو المنتجات أو المواد الدراسية أو الأبحاث وغيرها. كما يمكنك استخدامه مجانًا أو الاشتراك بواحدة من الخطط المأجورة للوصول إلى مزايا إضافية بسعر قدره 15 دولارًا شهريًا.

المزايا الأساسية:

إمكانية الدردشة في أي مكان: مع Leo، يمكنك البدء بالمحادثة في أي موقع ويب، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على إجابات سريعة دون ترك الصفحة التي تعمل عليها.

مع Leo، يمكنك البدء بالمحادثة في أي موقع ويب، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على إجابات سريعة دون ترك الصفحة التي تعمل عليها. البحث السريع: يمكن لمحرك البحث Leo فهم المحتوى وترجمته وإعادة صياغته، وهذا يجعل تجربة البحث أسرع بكثير.