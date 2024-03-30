أفضل أدوات الإضاءة للبث المباشر وتصوير المحتوى المرئي

يساعد اختيار الإضاءة المناسبة عند تصوير المحتوى المرئي أو البث المباشر في إحداث فرق كبير في جودة المحتوى الذي تقدمه، بالإضافة إلى زيادة اهتمام الجمهور بالمحتوى وتحسين تفاعلهم. وتمتاز أفضل أدوات الإضاءة بدعمها مجموعة من المزايا التي تسمح لك بالتحكم في لون الإضاءة وسطوعها وغير ذلك.

ومع أن منشئي المحتوى المحترفين قد يستخدمون أنظمة إضاءة تتضمن العديد من المصابيح وأدوات الإضاءة المختلفة، يجب على المبتدئين في مجال تصوير المحتوى المرئي استخدام أداة واحدة للإضاءة لتسهيل التحكم فيها، ثم يمكنهم البدء بنحو تدريجي في استخدام عدّة أدوات.

فإذا كنت تفكر في البدء بالعمل في مجال إنشاء المحتوى المرئي أو تخطط لعقد جلسات بث مباشر أو اجتماعات مرئية مع أشخاص آخرين وترغب في تحسين الإضاءة والوضوح، يمكنك اختيار واحدة من أدوات الإضاءة التالية:

1- إضاءة Elgato Key Light Mini:

Elgato من أبرز العلامات التجارية لتصنيع معدات البث، وتُعد أداة الإضاءة Key Light Mini خيارًا ممتازًا لكل من منشئي المحتوى المبتدئين والمحترفين، وتُباع بسعر معقول وتمتاز بأنها متعددة الاستخدامات، كما تمتاز بجهة خلفية مغناطيسية تسمح لك بتثبيت الإضاءة على الأسطح المختلفة.

تدعم أداة الإضاءة Key Light Mini الاتصال بالحاسوب المحمول أو الهاتف الذكي سلكيًا عبر كابل USB، كما تدعم الاتصال اللاسلكي عبر شبكة Wi-Fi، وتسمح لك بالتحكم في السطوع ودرجة اللون من بُعد.

تُباع إضاءة Elgato Key Light Mini بسعر قدره 253 ريالًا سعوديًا.

2- إضاءة Lume Cube Ring Light Pro:

تمتاز إضاءة Lume Cube Ring Light Pro بأنها تحتوي على بطارية مدمجة وقابلة لإعادة الشحن؛ مما يجعلها خيارًا مناسبًا عند الرغبة في تصوير مقاطع الفيديو في المواقع الخارجية حيث يصعب الوصول إلى الكهرباء؛ إذ يمكن للبطارية الاستمرار بالعمل مدة قدرها 70 دقيقة عند تشغيل أقصى درجة سطوع، ولمدة قدرها 120 دقيقة عند تقليل السطوع.

يمكنك توصيل Ring Light Pro بأجهزتك عبر كابل USB لتشغيل الإضاءة أو لإعادة شحن البطارية، ويمكنك ضبط درجة اللون والتحكم في السطوع الكُلّي عبر جهاز التحكم من بُعد المرفق مع الإضاءة.

تُباع إضاءة Lume Cube Ring Light Pro بسعر قدره 1526 ريالًا سعوديًا.

3- إضاءة Govee Hexa Glide:

Govee Hexa Glide هي ألواح إضاءة سداسية الشكل تتكون من 10 قطع يمكن ترتيبها على الجدار بأشكال مختلفة لإضفاء لمسة إبداعية على ديكور المنزل ولاستخدامها كخلفية مميزة في أثناء التصوير والبث المباشر، وتأتي هذه الإضاءة مع العديد من الألوان والتأثيرات.

يمكنك التحكم في الألوان والسطوع باستخدام تطبيق Govee Home أو عن طريق المساعد الصوتي الذكي أليكسا أو مساعد جوجل، كما يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل ألواح الإضاءة وتعديل سطوعها وجدولة أوقات التشغيل باستخدام تطبيق Govee Home.

تُباع إضاءة Govee Hexa Glide بسعر قدره 714 ريالًا سعوديًا.

4- إضاءة Newmowa 60 LED:

تحتوي إضاءة Newmowa 60 LED على 60 مصباح LED عالي السطوع، وتوفر إضاءة قوية لتحسين جودة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة، وتحتوي على ثلاثة أوضاع للضوء يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك، سواء كنت تلتقط صورة شخصية أو تُجري مكالمة فيديو أو تسجّل مقطع فيديو.

تحتوي هذه الإضاءة على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، كما تأتي مع مشبك يسمح لك بتركيبها على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو حاسوبك المحمول، وتتوافق هذه الإضاءة مع جميع أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.

تمتاز Newmowa 60 LED بأنها خفيفة الوزن وسهلة الحمل، ويمكنك اصطحابها معك أينما ذهبت لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو، وتُعدّ خيارًا جيدًا لأي شخص يبحث عن إضاءة لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها بهاتفه الذكي أو جهازه اللوحي، وفي أثناء البث المباشر وتُباع بسعر منخفض.

تُباع إضاءة Newmowa 60 LED بسعر قدره 79 ريالًا سعوديًا.

5- إضاءة Excefore Video Conference Lighting:

توفر Excefore Video Conference Lighting إضاءة ساطعة، وتُساعد في تحسين جودة المحتوى المرئي ووضوحه، وهي مناسبة للاستخدام لمؤتمرات الفيديو، والبث المباشر، وتأتي مع ثلاثة أوضاع للإضاءة هي: الإضاءة الدافئة، والإضاءة الطبيعية، والإضاءة الباردة، ويمكنك اختيار الوضع الذي يناسب احتياجاتك المختلفة، وتحتوي أيضًا على 10 مستويات سطوع قابلة للتعديل للتحكم الدقيق في الإضاءة.

يمكن تركيب هذه الإضاءة بسهولة على أي شاشة باستخدام مشبك قابل للتعديل، وبسبب تصميمها الخفيف الوزن يمكنك حملها معك بسهولة أينما ذهبت، وتمتاز هذه الإضاءة أيضًا بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 10 ساعات.

تُباع إضاءة Excefore Video Conference Lighting بسعر قدره 133 ريالًا سعوديًا.