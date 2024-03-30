آبل تقاضي موظفًا سابقًا سرب بيانات تخص منتجاتها

رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد موظف سابق فيها زعمت أنه سرب معلومات سرية تخص منتجات لم تعجبه عمل عليها في الشركة مستخدمًا هاتف آيفون الخاص بالعمل.

وفي الشكوى التي قدمتها آبل أمام محكمة في كاليفورنيا، قالت الشركة إن مهندس البرمجيات السابق الذي يُدعى “أندرو أودي” أرسل معلومات تخص مشاريع للشركة مثل نظارة فيجن برو وتطبيق جورنال لوسائل الإعلام والموظفين العاملين في الشركات التقنية الأخرى على مدى خمس سنوات.

وتقاضي آبل موظفها السابق الذي عُيّن عام 2016 بتهمة انتهاك اتفاقية السرية الخاصة به، وانتهاك قوانين العمل.

وقالت آبل إنها اكتشفت التسريبات أواخر عام 2023 مضيفة أن موظفها نفى تورطه في الأمر، لكنه تظاهر بالذهاب إلى الحمام وحذف كميات كبيرة من الأدلة من جهازه، بحسب ما ذكرته آبل في دعواها القضائية.

وذكرت الشركة أن موظفها السابق استخدم تطبيق المراسلة الفورية “سيجنال” لإرسال التسريبات من هاتف العمل الخاص به وقد حذفه لاحقًا، لكنه غالبًا ما كان يحتفظ بلقطات شاشة لمحادثاته في هاتف آيفون الخاص به، وتمكنت آبل من استرجاعها.

وأرفقت آبل تحليلًا أجرته لهاتف الموظف المتهم بالتسريبات، إذ تبين أن لديه ما يزيد على 1400 اتصال مع أحد الصحفيين في صحيفة وول ستريت جورنال على مدار أكثر من 4 أشهر، كما أرسل الموظف إلى صحفية أخرى في موقع “ذا إنفورميشن” التقني ما يزيد على 10 آلاف رسالة نصية، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وقالت الشركة إن دافع الموظف لنشر التسريبات كان محاولته “إنهاء” المنتجات التي لم يحب العمل عليها، بحسب ما ورد في أحد التسريبات.

وأنهت آبل عمل الموظف، وهي تسعى إلى مقاضاته ومحاكمته من أجل إلزامه بعدم الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة لأطراف ثالثة دون موافقتها، كما تود الشركة أن يتخلى عن مستحقاته المالية في الشركة.