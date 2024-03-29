xAI تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي Grok-1.5

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI عن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث Grok-1.5.

وتدعي الشركة أن Grok-1.5 يتنافس الآن مع GPT-4 و Gemini Pro 1.5 و Claude 3 Opus في مجالات عديدة.

وأوضحت الشركة أنه من المفترض أن يشغل النموذج الجديد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي إكس في المستقبل غير البعيد.

ويعد Grok-1.5 ترقية قابلة للقياس مقارنة بسابقه Grok-1 من خلال النتائج والمواصفات القياسية المنشورة.

ويستفيد Grok-1.5 من الاستدلال المحسّن، وفقًا لشركة xAI، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.

وضاعف Grok-1.5 نتيجة Grok-1 في معيار الرياضيات الشهير MATH، وسجل رقمًا مرتفعًا بأكثر من 10 نقاط مئوية في اختبار HumanEval لتوليد لغة البرمجة وقدرات حل المشكلات.

وتقترب أرقام النموذج الجديد جدًا من أرقام Gemini Pro 1.5 و GPT-4 و Claude 3 Opus، في حين يتفوق في اختبار HumanEval على جميع المنافسين باستثناء Claude 3 Opus.

ومن الصعب التنبؤ بكيفية ترجمة هذه النتائج إلى الاستخدام الفعلي، إذ إن معايير الذكاء الاصطناعي الشائعة الاستخدام سيئة في تحديد كيفية تفاعل الشخص العادي مع النماذج.

وتقيس هذه المعايير أشياء مقصورة على فئة معينة، مثل الأداء في أسئلة امتحان الكيمياء على مستوى الدراسات العليا.

ويعد مقدار السياق الذي يمكن أن يفهمه Grok-1.5 مقارنةً بالنموذج السابق Grok-1 أحد التحسينات التي ينبغي أن تؤدي إلى مكاسب ملحوظة.

ويستطيع Grok-1.5 معالجة سياقات تصل إلى 128000 رمزًا مميزًا. ويشير السياق، أو نافذة السياق، إلى بيانات الإدخال التي يأخذها النموذج في الحسبان قبل إنشاء المخرجات.

وتميل النماذج ذات نوافذ السياق الصغيرة إلى نسيان محتويات المحادثات الحديثة جدًا، في حين تتجنب النماذج ذات السياقات الكبيرة هذا المأزق وتتمتع بفهم أفضل للبيانات التي تستقبلها.

وقالت xAI: “يستطيع Grok-1.5 الاستفادة من المعلومات من مستندات طويلة جدًا مقارنةً بنموذج Grok-1، كما يمكنه التعامل مع المطالبات الطويلة والمعقدة مع الحفاظ على قدرته على متابعة التعليمات مع توسيع نافذة سياقه”.

وتتميز نماذج Grok من xAI مقارنةً بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى بأنها تستجيب لأسئلة بخصوص موضوعات عادة ما تكون محظورة على النماذج الأخرى، مثل المؤامرات والأفكار السياسية الجدلية.

ويجيب النموذج أيضًا عن الأسئلة بنزعة تمرد، كما وصفه إيلون ماسك، وبلغة فظة إذا طلب المستخدم ذلك.

وليس من الواضح ما هي التغييرات التي يجلبها Grok-1.5 إلى هذه المناطق، ولم تلمح xAI إلى هذا في إعلانها.

ومن المفترض أن يتاح Grok-1.5 قريبًا للمختبرين الأوائل عبر إكس، مصحوبًا بالعديد من المزايا الجديدة. وسبق أن ألمح ماسك إلى تلخيص المواضيع والردود، واقتراح محتوى للمشاركات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن فتحت xAI التعليمات البرمجية المصدرية لنموذج Grok-1، مع أنها لم توفر التعليمات البرمجية اللازمة لضبطه أو تدريبه.

ولم تقدم xAI تفاصيل عن التقدم الذي أحرزه النموذج في مجالات أخرى، مثل النتائج الأكاديمية والوسائط المتعددة وغيرها.