يوتيوب تضيف مقاطع قصيرة حصرية للمشتركين

أطلقت يوتيوب ميزة مقاطع Shorts المخصصة للأعضاء، مما يسمح لمنشئي المحتوى بنشر مقاطع الفيديو القصيرة حصريًا للمشاهدين الذين يدفعون رسومًا.

وتعد هذه الميزة بمنزلة طريقة جديدة لتحفيز اشتراكات القنوات، مما يتيح لمنشئي المحتوى نشر مقاطع Shorts حصرية لمعجبيهم الذين يدفعون.

وتتيح الميزة الجديدة للمشتركين الذين يدفعون رسومًا الوصول إلى محتوى إضافي، بالإضافة إلى امتيازات العضوية الحالية الشاملة أشياء، مثل الرموز التعبيرية المخصصة والشارات والبث المباشر والمزيد.

وقد تغري مقاطع Shorts الحصرية للمشتركين المشاهدين بالتسجيل للحصول على عضوية مدفوعة.

وتقول يوتيوب إن منشئي المحتوى يمكنهم استخدام الخيار الجديد لنشر إعلان منتج أو صفقة محدودة الوقت.

كما يمكن لمنشئي المحتوى استخدام مقاطع Shorts الحصرية للمشتركين من أجل طرح الأسئلة والأجوبة أو الظهور خلف الكواليس أو مقاطع من المحتوى القادم.

ويأتي الإطلاق في الوقت الذي فتحت فيه تيك توك سابقًا عرضها للاشتراك أمام مبدعين إضافيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تيك توك إعادة تسمية أداة تحقيق الدخل LIVE Subscription إلى Subscription مع توسيعها قريبًا لتشمل منشئي المحتوى غير المشتركين في LIVE Subscription.

ويعني التوسيع أنه يمكن لمنشئي المحتوى العاديين نشر مقاطع فيديو حصرية لا يمكن مشاهدتها إلا للمشتركين الذين يدفعون رسومًا.

وبعد تحميل مقطع Short، يمكن لمنشئي المحتوى اختيار إتاحته للمشتركين فقط من خلال تحديد خيار “الأعضاء فقط” الجديد ضمن قسم “المشاهدة”.

ويمكن لمنشئي المحتوى أيضًا اختيار تعيين فيديو Shorts حالي بصفته فيديو للأعضاء فقط.

كما توفر يوتيوب لمنشئي المحتوى خيار جدولة فيديوهات Shorts لجعل المقاطع المتاحة للأعضاء فقط متاحة للجمهور من أجل منح المشتركين إمكانية الوصول المبكر إلى المحتوى قبل أن يصبح متاحًا للجميع.

وتشجع الشركة المملوكة لشركة جوجل منشئي المحتوى على إبقاء فيديوهات Shorts غير رسمية وحيوية مقارنةً بالمحتوى العام، مما قد يجعل المشتركين يشعرون وكأن لديهم وصولًا إلى حياة منشئ المحتوى وأنشطته.

ويرى الأعضاء مقاطع Shorts الحصرية في علامة التبويب Shorts وخلاصة Subscriptions وعبر قناة منشئ المحتوى.

ويعرض المحتوى الحصري مع أيقونة نجمة عبر الصورة المصغرة من أجل الإشارة إلى أنه متاح للمشتركين الذين يدفعون رسومًا.

وقالت يوتيوب: “تتيح لك مقاطع Shorts الاستفادة من المحتوى للأعضاء فقط، ويمكن أن تكون الميزة مفيدة لأعضائك إذا كانت مقاطع Shorts تتضمن إعلانًا خاصًا بخصوص منتج ما أو صفقة لمدة محدودة”.

وأعلنت يوتيوب أن متوسط مشاهدات مقاطع Shorts بلغ أكثر من 70 مليار مشاهدة يوميًا، وأن أكثر من 25 في المئة من القنوات في برنامج الشركاء يحققون الدخل من مقاطع Shorts عبر برنامج مشاركة الإيرادات.