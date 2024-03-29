واتساب تطرح شريط التنقل المحسن لمستخدمي أندرويد

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق شريط التنقل السفلي المحسن في واجهة التطبيق في نظام أندرويد.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي في إكس: “أصدقاء أندرويد، غيرنا بعض الأشياء لتسهيل الوصول إلى ما تحتاجون إليه، عندما تحتاجون إليه. احصلوا على أدوات التنقل الجديدة المريحة للعينين بالقرب من إبهامكم”.

ونُقل شريط التنقل في واجهة التطبيق من أعلى الشاشة لأسفلها، وبات يحتوي على أربعة تبويبات مختلفة، هي الدردشات Chats، والمستجدات Updates (وهو التبويب الذي يضم الحالات وتحديثات القنوات)، بالإضافة إلى تبويبي المجتمعات والمكالمات.

واحتوى شريط التنقل العلوي السابق في واتساب على 3 تبويبات فقط، هي الدردشات والحالات والمكالمات.

وقد كان شريط التنقل السفلي الجديد متاحًا خلال الأشهر الأخيرة لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب في أندرويد، علمًا بأنه متاح في هواتف آيفون منذ فترة طويلة بترتيب مختلف وزر إضافي للإعدادات.

ويتوافق شريط التنقل الجديد بشكل أفضل مع مبادئ لغة التصميم Material 3.0 الحديثة من جوجل، ويبدو متناسقًا في الأجهزة التي تحتوي على سمات Material You على نحو واسع مثل سلسلة جوجل بكسل.

ويظهر شريط التنقل الجديد لمستخدمي تطبيق واتساب في نظام أندرويد تلقائيًا، ويفضل تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح من أجل الحصول عليه، إذ بدأت المنصة توفيره على نحو تدريجي لكافة المستخدمين. ويُعد ذلك من أبرز التغييرات التي شهدتها واجهة التطبيق التقليدية خلال الآونة الأخيرة.