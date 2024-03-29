هيئة الإذاعة البريطانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إنها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن فيلم وثائقي شديد الحساسية لإعادة تمثيل صوت شخص يقترب من نهاية حياته.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تعكس رغبات عائلة الشخص وستعيد تمثيل صوت لم يعد من الممكن سماعه الآن.

ويأتي ذلك بعد إخبار الممثلة سارة بويزر بأن خدماتها لم تعد مطلوبة في أعمال التعليق الصوتي لأن هيئة الإذاعة البريطانية لجأت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

ونشرت بويزر لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من شركة الإنتاج التي تقدم برنامج هيئة الإذاعة البريطانية.

وتقول رسالة البريد الإلكتروني: “نأسف على التأخير، لقد حصلنا على موافقة من هيئة الإذاعة البريطانية لاستخدام الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي لذلك لن نحتاج إلى التعليق الصوتي بعد الآن”.

ووصفت بويزر رسالة البريد الإلكتروني بأنها مثيرة للقلق، وانتشرت تغريدتها على نطاق واسع، مما أثار جدلًا عبر الإنترنت بخصوص حرمان الذكاء الاصطناعي الممثلين من العمل.

وشوهدت التغريدة أكثر من مليوني مرة عبر إكس، مما أدى إلى توليد ردود انتقادية.

وعلق ميلتوس ييرولمو ممثل مسلسل Game of Thrones قائلًا: “حان الوقت للممثلين والمبدعين البريطانيين لوضع حد لهذا الأمر. حان الوقت لمقاومة ذلك، مثل إخواننا وأخواتنا الأمريكيين”.

وقال الممثل الكوميدي ستيفي مارتن: “أحصل على معظم دخلي من التعليقات الصوتية، وكنت سأضطر دون التعليقات الصوتية إلى اختيار مهنة أخرى بسبب المال”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنها على علم بالمناقشات التي جرت خلال الساعات الماضية بخصوص استخدامها للذكاء الاصطناعي بدلًا من التعليق الصوتي، مضيفة أن هناك بعض السياق المهم الذي يجب ملاحظته.

وجاء في بيان: “نحن نصنع فيلمًا وثائقيًا حساسًا للغاية يظهر فيه مساهم يقترب من نهاية حياته وهو الآن غير قادر على التحدث. عملنا مع العائلة لاستكشاف السبل الفضلى لتمثيل صوت المساهم في نهاية الفيلم عندما تقرأ الكلمات التي كتبها”.

وأضاف البيان: “في هذه الظروف الخاصة للغاية ومع أخذ رغبات العائلة في الحسبان، اتفقنا على استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مقطع قصير لإعادة إنشاء صوت لم يعد من الممكن سماعه الآن. يذكر هذا بوضوح داخل الفيلم”.

ويخضع استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج المتلفزة لتدقيق متزايد، إذ أخبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية Directors UK أعضاء البرلمان سابقًا أنه يتوقع إنتاج مسلسلات بالكامل بالذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة.

وقالت وكالة التعليق الصوتي Voice Squad: “شعرنا بخيبة أمل عندما تلقينا رد شركة الإنتاج، وخاصة أنه مشروع تابع لهيئة الإذاعة البريطانية”.

وأضافت الوكالة: “لطالما دافعت هيئة الإذاعة البريطانية عن الجودة في بثها الواقعي والدرامي. بصفتنا وكالة للتعليق الصوتي، نشعر أن الذكاء الاصطناعي يعد خطرًا على الصناعة بأكملها، إذ يأخذ العمل من الفنانين الذين تدربوا لمدة ثلاث سنوات في مدرسة الدراما وأمضوا سنوات عديدة في تحسين عملهم. فنانو الصوت هم ممثلون ماهرون ولا يستحقون التقليل من قيمة عملهم”.

وتسبب الذكاء الاصطناعي بمشكلات لهيئة الإذاعة البريطانية، إذ اضطرت في الأسبوع الماضي إلى إعلان أنها لن تستخدم بعد الآن المواد التسويقية المولدة بالذكاء الاصطناعي للترويج لمسلسل الخيال العلمي المتلفز Doctor Who بعد شكوى عدد من المعجبين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: “اتبعنا جميع عمليات الامتثال التحريرية وتحققنا من النص النهائي والتوقيع عليه من أحد أعضاء فريق التسويق قبل إرساله. ليس لدينا أي خطط لفعل ذلك مرة أخرى للترويج للمسلسل”.

ووضع تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، بعض المبادئ بخصوص كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المؤسسة.

وشملت المبادئ عدم المساس مطلقًا بالتحكم الإبداعي البشري، ودعم أصحاب الحقوق والحفاظ على المعايير التحريرية.