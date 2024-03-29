مقارنة بين هاتفي Galaxy A55 5G و OnePlus 12R

أطلقت شركة سامسونج أحدث هاتف من فئة Galaxy A المتوسطة وهو Galaxy A55 5G الذي حصل على ترقيات قليلة مقارنةً بطراز Galaxy A54 الذي صدر العام الماضي، ويتنافس هذا الهاتف مع هواتف أندرويد المتوسطة، وأبرزها: OnePlus 12R الذي يتفوق على هاتف سامسونج في العديد من المواصفات لكنه يُباع بسعر قريب من سعر هاتف Galaxy A55.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy A55 و OnePlus 12R لتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما:

التصميم:

يمتاز Galaxy A55 5G بتصميم أنيق مع جوانب مسطحة وشاشة مسطحة أيضًا، ويشبه إلى حد كبير تصميم سلسلة Galaxy S24، وأما هاتف OnePlus 12R فيضم شاشة منحنية، وجوانب غير مسطحة.

ومن التغييرات الواضحة في تصميم Galaxy A55 5G تصميم الجوانب؛ إذ أضافت سامسونج جزءًا بارزًا إلى الجانب الأيمن من إطار الهاتف يُسمى Key Island، يضم أزرار التحكم في مستوى الصوت وزر التشغيل، وهذا التغيير جعل هاتف سامسونج الجديد متميزًا عن منافسيه، وأبرزهم: OnePlus 12R.

يأتي هاتف Galaxy A55 5G بحجم قريب من حجم OnePlus 12R لكن هاتف ون بلس أكثر سُمكًا من هاتف سامسونج؛ إذ تبلغ أبعاد هاتف سامسونج 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم وأما أبعاد هاتف ون بلس 12R فتبلغ 163.3 × 75.3 × 8.8 ملم. ومع أن A55 أقصر قليلًا وأقل سُمكًا من هاتف ون بلس، فإنه أثقل منه؛ إذ يبلغ وزنه 213 جرامًا ويبلغ وزن هاتف ون بلس 207 جرامات.

الجهات الخلفية في كلا الهاتفين مختلفة تمامًا في التصميم؛ إذ يضم هاتف Galaxy A55 5G جهة خلفية تتمتع بمظهر أكثر بساطة من تصميم الجهة الخلفية في هاتف ون بلس، فهي تضم ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا وكل عدسة محاطة بإطار منفصل عن إطار العدسة الأخرى، وأما الجهة الخلفية في هاتف ون بلس فتضم إطارًا دائريًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية.

هناك أيضًا بعض الفروق فيما يتعلق بالمتانة؛ إذ يمتاز هاتف A55 5G بأنه أكثر مقاومة للماء والغبار من هاتف ون بلس فهو يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وهذا يعني أنه يتحمل الغمر في الماء مدة قدرها نصف ساعة، وأما هاتف ون بلس 12R فهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65 وهذا يعني أنه يتحمل التعرّض لرذاذ الماء، ولا يتحمل الغمر في الماء.

وفيما يتعلق بخيارات الألوان، تمنحك سامسونج مجموعة أكبر من خيارات الألوان؛ إذ يتوفر هاتف A55 بأربعة ألوان، هي: الأزرق، والأزرق الغامق والأصفر والأرجواني، ويتوفر هاتف OnePlus 12R بلونين فقط، وهما: الأزرق والرمادي.

الشاشة:

يتفوق هاتف OnePlus 12R على Galaxy A55 بمواصفات الشاشة، فهو يضم شاشة أكبر قليلًا من شاشة هاتف سامسونج، وتمتاز بدقة عالية وسطوع يفوق سطوع شاشة هاتف سامسونج بنحو كبير؛ إذ يضم OnePlus 12R شاشة (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع، وبدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وأما Galaxy A55 فيضم شاشة (Super AMOLED) بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة في المتر المربع.

تدعم الشاشات في كلا الهاتفين معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، وتدعم شاشة هاتف سامسونج خاصية التشغيل الدائم (Always-on display) على عكس هاتف ون بلس.

الكاميرا:

يحتوي هاتفا Galaxy A55 و OnePlus 12R على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

Galaxy A55 5G OnePlus 12R العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/1.8. بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2. فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. العدسة الثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.4. بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا في هاتف ون بلس، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A55 فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

يمكن للكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين التقاط صور واضحة وذات جودة عالية خاصة في النهار وفي ظروف الإضاءة المرتفعة، وأما في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، فستكون الصور أقل وضوحًا مقارنةً بالصور التي تلتقطها في النهار عند استخدام هاتف ون بلس، ولكن سامسونج حسّنت قدرات كاميرا هاتف Galaxy A55 في مجال التصوير في الإضاءة المنخفضة، لتتمكن من الحصول على صور واضحة وخالية من التشويش عند التصوير في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12R بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل هاتف Galaxy A55 الجديد بمعالج Exynos 1480 من سامسونج.

يضمن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الأداء القوي والسريع للهاتف، سواء استخدمته لتصفح الويب والتطبيقات وممارسة المهام المتوسطة، أو للعب بألعاب الفيديو وممارسة المهام الكثيفة، وأما Exynos 1480 فهو معالج متوسط الأداء، يمكنه التعامل بسلاسة مع المهام المختلفة المتوسطة والسهلة، ولكنه أقل كفاءة من معالج كوالكوم.

ولكن هذا لا يعني أن هاتف A55 5G سيوفر تجربة استخدام سيئة، بل يعني فقط أن OnePlus 12R يمكنه التعامل بنحو أفضل مع المهام الكثيفة، كما سيؤثر نوع المعالج في بعض الجوانب الأخرى، مثل: أداء الكاميرا.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 14 لكن كل هاتف يعمل بواجهة مستخدم مختلفة؛ إذ يعمل هاتف Galaxy A55 بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج التي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا، وسيتلقى هذا الهاتف تحديثات لنظام التشغيل مدة قدرها أربع سنوات، وتحديثات أمنية مدة قدرها خمس سنوات.

وأما هاتف ون بلس فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 14، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل مدة قدرها ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر Galaxy A55 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، ويتوفر هاتف OnePlus 12R بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت.

كلا الهاتفين يتوفران بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ولكن يمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية في هاتف Galaxy A55 لكن هذه المزية غير متوفرة في هاتف OnePlus 12R.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy A55 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة وهي أصغر قليلًا من سعة بطارية هاتف OnePlus 12R التي تبلغ 5500 ميلّي أمبير في الساعة، كما أن هاتف ون بلس يتفوق على هاتف سامسونج بسرعة الشحن؛ إذ تدعم بطاريته تقنية SuperVOOC من ون بلس للشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 26 دقيقة، وأما بطارية هاتف سامسونج فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A55 5g بسعر يبدأ من 413 دولارًا، ويُباع هاتف OnePlus 12R بسعر يبدأ من 500 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A55 5G و OnePlus 12R:

المواصفات Galaxy A55 OnePlus 12R المعالج معالج (Exynos 1480) من سامسونج. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2). الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.78 بوصات من نوع (LTPO AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. 5500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. الرمادي، والأزرق. الوزن 213 جرامًا. 207 جرامات. السعر يبدأ من 413 دولارًا يبدأ من 500 دولار.