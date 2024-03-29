مايكروسوفت تضيف Copilot إلى تطبيق الصور

أضافت مايكروسوفت مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Copilot إلى تطبيق الصور الافتراضي في نظام ويندوز.

وظهر مساعد Copilot كمكون إضافي Plugin في تطبيق الصور بإصداره الأحدث، ويمكن تفعيله بالانتقال إلى قسم المكونات الإضافية.

ويقتصر مكون Copilot الإضافي في تطبيق الصور على أداء مهام أساسية مثل إنشاء شرائح الصور وعرضها في التطبيق، إلى جانب القدرة على تعيين إحدى الصور المفضلة كخلفية لسطح المكتب.

ولا توجد معلومات بشأن عدد مستخدمي ويندوز الذين يمكنهم الوصول إلى الإصدار الجديد من تطبيق الصور مع مزايا الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الإصدار الجديد من تطبيق الصور قسمًا محدثًا في الإعدادات من أجل إضافة حساب مايكروسوفت الخاص بالمستخدم لعرض الصور المخزنة في حساب ون درايف السحابي داخل التطبيق.

وأضافت مايكروسوفت بعض المزايا الأخرى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الصور ومنها إمكانية إزالة الخلفية من الصور واستبدالها، بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى مثل ميزة “شريط الصور” Filmstrip واستعراض الصور استنادًا إلى النطاق الزمني لها.

ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية مايكروسوفت في إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Copilot على نطاق واسع في نظام التشغيل ويندوز 11، إذ تهدف الشركة إلى جعل مزايا الذكاء الاصطناعي متوفرة في كل مكان في النظام بالإضافة إلى تطبيقاتها الافتراضية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على مزايا الذكاء الاصطناعي في حزمة مايكروسوفت المكتبية “أوفيس” بالاشتراك المأجور في Copilot Pro مقابل 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.