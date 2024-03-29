سناب شات تضيف عدسات ذكاء اصطناعي جديدة

طرحت سناب شات مجموعة من الخيارات الإبداعية والتعاونية الجديدة لتوفير طرق إضافية للتواصل في التطبيق.

وأضافت المنصة عدسات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر قدرة إضافية على تحرير العناصر المرئية وتخصيصها، وتتيح لك عدسات الذكاء الاصطناعي الجديدة تحويل صورك بناءً على سمات مختلفة.

وقالت المنصة: “لطالما كانت العدسات جزءًا من تجربة الكاميرا اليومية، وتقدم عدسات الذكاء الاصطناعي الجديدة إمكانيات لا حدود لها. أضفنا عدسة متقدمة جديدة مدعمة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الاستمتاع بمظهر احتفالي بنقرة واحدة فقط، وترقب سمات وأنماط إضافية قريبًا”.

وتعد هذه العدسة بمنزلة طريقة جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي خارج روبوت الدردشة My AI.

وتشبه العدسة من بعض النواحي Dreams، وهي ميزة ذكاء اصطناعي تتيح لك تحويل صورك إلى مناظر طبيعية متخيلة، مع أن العدسة مدمجة في تجربة المنصة العادية.

وعندما تأخذ في الحسبان أن نحو 300 مليون من مستخدمي سناب شات يتفاعلون مع الواقع المعزز يوميًا، فإن هذا يعد فرصة كبيرة للمنصة لإدماج الذكاء الاصطناعي بطريقة إبداعية وجذابة.

وتضيف المنصة أيضًا قوالب جديدة تسهل إنشاء مقاطع فيديو مميزة بناءً على ذكرياتك المنشورة. وتجمع العملية لقطات من ذكرياتك، مما يوفر طريقة أخرى لإعادة استخدام مقاطعك.

وتوسع سناب شات أيضًا حدود طول الفيديو، وقالت المنصة: “يمكنك الآن إنشاء مقاطع فيديو طويلة حتى ثلاث دقائق وتحميل مقاطع فيديو طويلة حتى خمس دقائق للقصص و Spotlight”.

ويعد هذا تغييرًا كبيرًا لميزة Spotlight على وجه الخصوص، إذ كان الحد الأقصى سابقًا 60 ثانية.

وتوجد حدود متغيرة بين ما يمكنك تسجيله في الكاميرا، وما يمكنك تحميله من ألبوم الكاميرا، مما يوفر سعة إضافية لمقاطع الفيديو الطويلة ضمن التطبيق.

وأضافت المنصة بعض التحديثات لمشتركي +Snapchat، إذ أصبح بإمكان المشتركين الآن إنشاء صور رمزية مجمعة تُعرض في حسابات الصداقة، وصور Bitmoji واقعية للحيوانات الأليفة.

وقالت سناب شات: “بعد تحميل صورة لحيوانك الأليف من خلال خريطة سناب شات، تولد أداة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا صورة رمزية فريدة تبقى بجانبك عبر الخريطة”.