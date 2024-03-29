جوجل تلمح إلى استعداد آبل هذا الخريف لدعم RCS

عرضت جوجل لمدة وجيزة قسمًا في صفحة Google Messages الجديدة يدعي أن آبل مستعدة لطرح دعم خدمات الاتصالات الغنية RCS لأجهزة آيفون هذا الخريف.

ويشير هذا إلى أنه من المرجح أن توسع الشركة المصنعة لهواتف آيفون دعم خدمات الاتصالات الغنية RCS مع تحديث iOS 18 القادم.

وتحتوي الصفحة تفاصيل بخصوص فوائد خدمات الاتصالات الغنية RCS. وكان أحد الأقسام الموجودة بداخلها يحمل تسمية “قريبًا عبر نظام التشغيل iOS” بعنوان “مراسلة فضلى للجميع”.

وجاء في الوصف: “أعلنت آبل أنها تتبنى خدمات الاتصالات الغنية RCS في خريف عام 2024. بمجرد حدوث ذلك، يعني ذلك تجربة مراسلة فضلى للجميع”.

ومن خلال هذا الدعم، يصبح بإمكان مستخدمي آيفون عرض الصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم من مستخدمي أندرويد عبر خدمات الاتصالات الغنية RCS دون الحاجة إلى التعامل مع الصور ومقاطع الفيديو المنخفضة الجودة.

وبمجرد أن تضيف آبل دعم خدمات الاتصالات الغنية RCS إلى آيفون، يحصل مستخدمو آيفون على إيصالات القراءة عند التواصل مع مستخدمي أندرويد، إلى جانب رؤية مؤشرات الكتابة، وتظل الرسائل محمية بفضل التشفير من طرف إلى طرف.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أكدت آبل أنها تعمل على إضافة دعم لخدمات الاتصالات الغنية RCS، ولم تحدد الشركة في ذلك الوقت جدولًا زمنيًا، مع أنها قالت إن التوافق قد يأتي في العام المقبل.

وحثت جوجل آبل لمدة طويلة بخصوص إضافة خدمات الاتصالات الغنية RCS لتقليل التمايز بين الفقاعة الخضراء والفقاعة الزرقاء.

ولن تحل خدمات الاتصالات الغنية RCS هذه المشكلة، مع أنها تعني أن مستخدمي أندرويد سيكونون قادرين على إرسال وسائط عالية الدقة إلى مستخدمي آيفون.

وأعلنت جوجل في العام الماضي مزايا جديدة لخدمات الاتصالات الغنية RCS مثل الحساب وفوتوموجي Photomoji وتحسين جودة الصوت للملاحظات الصوتية، وقالت الشركة إن مليار شخص يستخدمون خدمات الاتصالات الغنية RCS شهريًا.

ويأتي الكشف الجزئي من جوجل عن الجدول الزمني لتوافق خدمات الاتصالات الغنية RCS لأجهزة آيفون في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة العدل الأمريكية معركة قانونية تجاه آبل بخصوص الممارسات الاحتكارية للشركة. والجدير بالذكر أن الدعوى القضائية تعد الفقاعات الخضراء مشكلة تؤثر في أمان المستخدم.