جوجل تختبر منع شركات الاتصالات من الوصول إلى مواقع المستخدمين

تختبر جوجل إمكانية منح المستخدمين القدرة على منع شركات الاتصالات الخلوية من الوصول إلى مواقعهم في نظام أندرويد 15 القادم.

ووفقًا لما رصده الباحث في نظام أندرويد، ميشال رحمان، فإن نظام أندرويد 15 يضم خيارًا يسمح برفض طلبات الكشف عن الموقع الجغرافي التي ترسلها أبراج الاتصالات الخلوية في الحالات غير الطارئة.

ولا يحتوي نظام أندرويد في الوقت الحالي على خيارات تسمح للمستخدمين بالتحكم في الكشف عن مواقعهم الجغرافية لشبكات الاتصالات الخلوية، مع أن جوجل أضافت كثيرًا من خيارات الخصوصية خلال السنوات الأخيرة.

وعادةً ما يعمل مودم الاتصال بالشبكات الخلوية في الهواتف الذكية ببرنامج ثابت لا يستطيع نظام أندرويد الوصول إليه إلا بطرق محددة، لذا فإنه قد يرسل بيانات خاصة بالموقع الجغرافي بغض النظر عن إعدادات الخصوصية في النظام نفسه، خلافًا للتطبيقات والأدوات المختلفة الأخرى التي يمكن للمستخدمين قبول منحها الوصول إلى الموقع الجغرافي أو رفضه.

وتتبع أبراج الاتصالات المواقع الجغرافية الخاصة بالأفراد من أجل تحسين جودة الاتصال كلما أمكن ذلك، وقد تجبر الأجهزة على الكشف عن مواقعها في حالات الطوارئ، وقد تؤدي التغييرات الجديدة في نظام أندرويد 15 القادم إلى منح المستخدمين تحكمًا أفضل في مشاركة مواقعهم مع أبراج الاتصال في غير حالات الطوارئ على الأقل.

ومن الفوائد الأخرى لتلك التغييرات المنتظرة حماية المستخدمين من أجهزة المراقبة والاختراق التي تحاكي عمل أبراج الاتصالات الخلوية (Stingray Simulators) من أجل الاستيلاء على بيانات المستخدمين دون أي سيطرة منهم.