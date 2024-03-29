أفضل الحواسيب المحمولة التي تضم شاشات تعمل باللمس

تحسّنت الحواسيب المحمولة التي تضم شاشات تعمل باللمس بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، فقد تحسّنت أنظمة التشغيل لتتماشى مع طريقة التحكم في العناصر باللمس، وأصبحت شاشات هذه الحواسيب تمتاز بالدقة العالية وسرعة الاستجابة. ومع أنك لن تجد أي حاسوب من حواسيب ماك يضم شاشة تعمل باللمس، فإن هناك العديد من الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 11، أو نظام ChromeOS تأتي مع شاشات مشرقة وذات جودة عالية تعمل باللمس وتمتاز بسرعة الاستجابة.

يتوفر في الأسواق الكثير من الحواسيب المحمول الجديدة والمتميزة التي تضم شاشات تعمل باللمس، وسنذكر منها ما يلي:

1- حاسوب Dell XPS 13 Plus:

يمتاز حاسوب Dell XPS 13 Plus بتصميمه النحيف والأنيق، كما يمتاز بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام، ويُعدّ مناسبًا للأعمال المكتبية واللعب بألعاب الفيديو وبث المحتوى.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس من نوع (OLED) تأتي بمقاس قدره 13.4 بوصة، وتمتاز بالدقة العالية التي تبلغ 3456 × 2160 بكسلًا، ويعمل بواحد من أحدث المعالجات من إنتل وهو معالج (Intel Core i7-1280PGPU) من الجيل الثاني عشر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يُباع حاسوب Dell XPS 13 Plus بسعر قدره 1199 دولارًا.

2- حاسوب سامسونج Galaxy Book2 Pro 360:

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 هو حاسوب محمول رقيق جدًا ويندرج ضمن فئة 2 في واحد، ويضم شاشة AMOLED تُظهر الألوان مشرقة وواضحة بنحو كبير، ويمتاز بقوة الأداء وعمر البطارية الطويل.

تأتي شاشة هذا الحاسوب التي تعمل باللمس بمقاس قدره 13.3 بوصة أو بمقاس قدره 15.6 بوصة، ويأتي هذا الحاسوب مع قلم S Pen من سامسونج، ويعمل بمعالج Intel Core i7، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب سامسونج Galaxy Book3 Pro 360 بسعر يبدأ من 949 دولارًا.

3- حاسوب Microsoft Surface Laptop Studio 2:

يُعدّ Surface Laptop Studio 2 من مايكروسوفت من أقوى الحواسيب المحمولة التي تضم شاشات تعمل باللمس وتندرج ضمن فئة 2 في واحد، ويأتي بتصميم يشبه تصميم حواسيب MacBook Pro من آبل.

يعمل هذا الحاسوب بنظام التشغيل ويندوز 11، ويعمل بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i7 ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4050) أو (Nvidia GeForce RTX 4060) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 64 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

تجعل هذه المواصفات حاسوب Surface Laptop Studio خيارًا مناسبًا للألعاب أو تحرير الفيديو وهو مثالي أيضًا لبرامج الهندسة التي تتطلب حواسيب محمولة تمتاز بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام الثقيلة.

يدعم هذا الحاسوب القلم الإلكتروني Microsoft Surface Slim Pen 2 الذي يُباع بنحو منفصل عن الحاسوب، والذي يُسهّل الكتابة والرسم على الشاشة التي تعمل باللمس والتي تأتي بمقاس قدره 14.4 بوصة.

يُباع حاسوب Microsoft Surface Laptop Studio 2 بسعر قدره 2050 دولارًا للطراز الذي يأتي مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

4- حاسوب Microsoft Surface Laptop 4:

يضم حاسوب Microsoft Surface Laptop 4 شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 13.5 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 2256 × 1504 بكسلًا، كما تمتاز بأنها سريعة الاستجابة، ويتضمن هذا الحاسوب لوحة مفاتيح مريحة ومناسبة للاستخدام لساعات طويلة.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الحادي عشر من معالجات (Intel Core i5/i7)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 8 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

يمتاز هذا الحاسوب بعمر البطارية الطويل الذي يزيد على 10 ساعات ويُعدّ مناسبًا للأعمال المكتبية، مثل: قراءة المستندات وتحريرها وتصفح المقالات عبر الويب، وغير ذلك.

يُباع حاسوب Microsoft Surface Laptop 4 بسعر يبدأ من 523 دولارًا.

5- حاسوب 5. Asus ZenBook Duo 14:

يُعدّ حاسوب Asus ZenBook Duo 14 خيارًا رائعًا لأي شخص يحتاج إلى شاشتين تعملان باللمس في حاسوب محمول واحد، فقد ضمّنت أسوس شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 12 بوصة فوق لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى الشاشة الأساسية التي تأتي بمقاس قدره 13.4 بوصة.

يُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا للأعمال الإبداعية التي تتطلب استخدام تطبيقات التصميم مثل: تطبيقات Adobe، فهو يُسهّل التحكم في العناصر باللمس، كما أنه يتمتع بأداء قوي وسريع، ويمتاز بعمر البطارية الطويل.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الحادي عشر من معالجات (Intel Core i5/i7)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Asus ZenBook Duo 14 بسعر يبدأ من 999 دولارًا.