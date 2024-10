أسلوب اختراق جديد يستهدف أجهزة آبل.. إليك ماذا تفعل إذا تعرضت له؟

تعرض مستخدمو أجهزة آبل خلال الأيام الماضية لموجة جديدة من هجمات التصيد الاحتيالي تُسمى (MFA Bombing)، استهدفت جميع أجهزة آبل ابتداءً من هواتف آيفون، وحواسيب ماك، وأجهزة آيباد، وحتى ساعات آبل الذكية عن طريق إغراق المستخدم بإشعارات طلب تغيير كلمة مرور حساب (Apple ID).

ووفقًا لتقرير نشره الخبير الأمني (براين كريبس) في مدونته، استند فيه إلى أقوال أشخاص تعرضوا للاستهداف، أفاد العديد من مستخدمي أجهزة آبل أنهم تلقوا عددًا كبيرًا من الإشعارات التي تطلب إذنهم لتغيير كلمة مرور حسابهم عبر جميع أجهزتهم، مما شكل حالة من الإزعاج الكبير، لأن المستخدم لا يمكنه استخدام جهازه بنحو طبيعي إلا بعد الضغط على هذه الإشعارات كلها والتخلص منها.

وعندما يستقبل المستخدم هذه الإشعارات، يكون عليه التفاعل معها جميعًا، واحدًا تلو الآخر، من خلال الضغط على الإشعار، وبعد ذلك الضغط على خيار من اثنين، (السماح) Allow، أو (عدم السماح (Don’t Allow).

وقد شارك مستخدم يُسمى (بارث باتيل) ما حدث معه في هذا الهجوم عبر منصة إكس، وقال إنه لم يستطيع استخدام أجهزته إلا بعد النقر على خيار (عدم السماح) في أكثر من 100 إشعار.

