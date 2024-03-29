أبرز التحديثات المُتوقعة القادمة إلى ساعة آبل الذكية

تخطط شركة آبل لإجراء تحديثات كبيرة في ساعتها الذكية (Apple Watch) تتمثل بإضافة مزايا جديدة تساعد المستخدمين في قياس مؤشرات صحية جديدة، بالإضافة إلى طرح طراز جديد بتصميم جديد يختلف عن التصميم المعتاد لساعة آبل.

وفيما يلي سنذكر أبرز ثلاثة تحديثات مُتوقعة قادمة إلى ساعة آبل:

1- إطلاق طراز جديد كُليًا:

يقال إن شركة آبل تعمل على تصميم طراز جديد من ساعة Apple Watch وقد تُطلق عليه اسم (Apple Watch X) احتفالًا بالذكرى العاشرة لإطلاق أول ساعة ذكية لها، وهذا النهج اتبعته الشركة في هواتف آيفون، ففي الذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف آيفون احتفلت الشركة بإطلاق طراز iPhone X.

أعلنت شركة آبل الجيل الأول من ساعتها الذكية في سبتمبر من عام 2014، وستكون الذكرى السنوية العاشرة لإصدار الجيل الأول في شهر سبتمبر من هذا العام، لذلك من المُتوقع إطلاق طراز جديد بتصميم جديد كنوع من الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة.

ومن المُتوقع أن يكون التصميم الجديد أرق ويدعم حزامًا مغناطيسيًا جديدًا، وهذا يعني أن أحزمة Apple Watch الحالية لن تكون متوافقة مع طراز (Apple Watch X) الجديد.

وفي الوقت الحالي لا توجد تأكيدات إذا كانت ساعة Apple Watch X الجديدة ستظهر أول مرة في عام 2024، أم أن آبل ستُعلنها في هذا العام وستُطلقها في 2025.

2- إضافة مزية قياس ضغط الدم:

تخطط آبل منذ مدة طويلة لجلب مزايا مراقبة ضغط الدم إلى ساعتها الذكية، ووفقًا لبلومبرغ، ستحقق آبل هذا الهدف في هذا العام.

يقال إن طراز Apple Watch التالي سيحتوي على مستشعر لضغط الدم، ولكنه لن يُظهر للمستخدم القراءات الدقيقة لضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وبدلًا من ذلك، ستُظهر المزية التغييرات في ضغط الدم بمرور الوقت، على غرار كيفية عمل مزية قياس درجة حرارة الجسم في ساعة آبل.

إذا ازداد ضغط الدم، فسيتلقى المستخدم إشعارًا يُشير إلى اكتشاف تغيير في ضغط الدم، وستُشجع هذه المزية المستخدم على تدوين ما حدث معه عندما ارتفع ضغط الدم لديه، لتسهيل تعرّف مسببات ارتفاع ضغط الدم.

3- إضافة مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم:

مزية أخرى قادمة إلى Apple Watch هي اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم. ستعمل هذه المزية التي ستصل في هذا العام، بالطريقة نفسها التي تعمل بها معظم المزايا الصحية الأخرى المدمجة في ساعات آبل؛ إذ ستنبه المستخدم إلى احتمال وجود مشكلة في التنفس وتقترح عليه الذهاب إلى الطبيب لإجراء اختبارات إضافية.

ذكرت بلومبرغ أن مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم التي ستصل إلى Apple Watch ستراقب نوم المستخدم وتنفسه للتنبؤ باحتمالية إصابة الشخص بهذه المشكلة.

الخاتمة:

من غير الواضح في الوقت الحالي إذا كانت Apple Watch X الجديدة كليًا ستطلق في عام 2024 أو 2025. ومع ذلك، يُشاع أن مزايا مراقبة ضغط الدم وتوقف التنفس في أثناء النوم ستُطلق هذا العام.

ومن ناحية أخرى، تخطط آبل لإضافة مزية قياس نسبة السكر في الدم إلى ساعتها الذكية، ومع ذلك من غير المُتوقع أن تظهر هذه المزية في وقت قريب ومن المُحتمل أن تحتاج إلى عدّة سنوات حتى تظهر في ساعات آبل.