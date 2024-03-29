آبل تضيف تقنية الشحن السريع Qi2 إلى آيفون 12

طرحت آبل الإصدار رقم 17.4 من نظام التشغيل iOS في وقت سابق من هذا الشهر، وكان الخبر المهم بخصوصه هو امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، مع أن هذا لم يكن الشيء الوحيد المختبئ داخل هذا التحديث.

وأضاف التحديث مجموعة من المزايا الجديدة إلى نظام التشغيل، ومنها دعم تقنية الشحن اللاسلكي Qi2 لنموذج آيفون 12.

وتسمح هذه الخطوة لمالكي آيفون 12 بالاستفادة من قوة تقنية الشحن اللاسلكي Qi2 البالغ قدرها 15 واط بدلًا من قوة الشحن اللاسلكي العادي البالغ قدرها 7.5 واط التي أُجبروا عليها قبل التحديث.

ولا يحتاج مستخدمو آيفون 12 إلى فعل أي شيء للحصول على دعم تقنية الشحن اللاسلكي Qi2 بخلاف تحديث الهاتف إلى iOS 17.4، بالإضافة إلى امتلاك شاحن لاسلكي يدعم تقنية Qi2.

ودعمت آبل أول مرة تقنية الشحن اللاسلكي Qi2 في نماذج آيفون 15، مع أنها جلبت التقنية لأجهزة آيفون 13 وآيفون 14 في ترقية iOS 17.2 الصادرة في العام الماضي.

ولم يكن من الواضح في ذلك الوقت سبب عدم توسيع آبل الدعم ليشمل آيفون 12، أو إذا كان بإمكانها ذلك، نظرًا إلى أنه كان النموذج القديم في تشكيلتها. ومن الواضح الآن أن ذلك كان ممكنًا وأن الميزة متاحة الآن لأصحاب آيفون 12.

وأصدرت آبل iOS 17.4 في وقت سابق من هذا الشهر، ويتضمن التحديث ميزة جديدة لحماية الأجهزة المسروقة التي تحد من فرص سيطرة شخص ما على الهاتف فورًا بعد سرقة الجهاز ورمز مرور المستخدم.

كما يأتي مزودًا بنصوص البودكاست والرموز التعبيرية الجديدة وترقية سيري التي تسمح للمساعد الافتراضي بقراءة الرسائل بلغات مختلفة، من بين مزايا أخرى.

ومن غير الواضح سبب عدم إعلان آبل دعم نموذج آيفون 12 لتقنية الشحن اللاسلكي Qi2، كما من غير المعروف أيضًا إذا كان هناك مزايا أخرى غير مكتشفة تقدم تحسينات للهواتف القديمة.

وتعد إضافة تقنية الشحن اللاسلكي Qi2 مفيدة لأصحاب آيفون 12، إذ أصبح من الممكن شحن الهاتف من 0 في المئة إلى 30 في المئة خلال 38 دقيقة عبر شاحن MagSafe من آبل.

وكان بإمكان مالكي آيفون 12 في السابق استخدام الشواحن الداعمة لتقنية الشحن اللاسلكي Qi2، مع أن السرعة كانت مقتصرة على 7.5 واط، بدلًا من 15 واط.