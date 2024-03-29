آبل تخطط لطرح أجهزة آيباد المحدثة في شهر مايو

تخطط آبل لإطلاق أجهزة آيباد الجديدة التي طال انتظارها في أوائل شهر مايو بعد أن زاد الموردون الخارجيون للشركة إنتاج الأجهزة، وفقًا لتقرير نشره مارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

وتركز عملية الإطلاق على الإصدارات المجددة من iPad Pro و iPad Air.

وذكرت وكالة بلومبرغ سابقًا أن نماذج iPad Pro تحصل على شاشات من نوع OLED جديدة، في حين تحصل نماذج iPad Air على خيار شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة أول مرة.

وتعد هذه الخطوة نهاية أطول مدة في تاريخ آيباد دون طرح نماذج جديدة. وظهرت أجهزة آيباد أول مرة في عام 2010.

ومر نحو 18 شهرًا منذ آخر التحديثات، مما تسبب في تباطؤ طلب الأجهزة اللوحية. وتراهن آبل على أن النماذج الجديدة ذات الرقاقات السريعة والملحقات المجددة قد تساعد في تحفيز نهضة هذه الفئة.

وبعد الارتفاع المفاجئ خلال الوباء، انخفضت مبيعات آيباد في كل من السنتين الماليتين الأخيرتين لشركة آبل. وعانت مبيعات آيباد انخفاضًا إضافيًا بمقدار 25 في المئة سنويًا خلال نهاية عام 2023.

وتتضمن نماذج iPad Pro الحاملة للأسماء الرمزية J717 و J718 و J720 و J721 شريحة M3 الجديدة، وتعمل مع الإصدارات المعاد تصميمها من Magic Keyboard و Apple Pencil. ويعد التحديث بمنزلة الإصلاح الأول الشامل لهذه التشكيلة منذ عام 2018.

وفي الوقت نفسه، حدثت آبل نماذج iPad Air آخر مرة في عام 2022 عبر تزويدها بشريحة M1.

وتحصل نماذج iPad Air على معالج جديد مع شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة، مما يعني أنه يمكن للمستهلكين الحصول على جهاز آيباد كبير مقابل مبلغ قليل مقارنةً بجهاز iPad Pro الرائد.

ويبدأ سعر iPad Air الحالي من 600 دولار، في حين يبدأ سعر iPad Pro من 800 دولار.

وكانت آبل قد خططت لإصدار أجهزة آيباد الجديدة بحلول نهاية شهر مارس أو أوائل شهر أبريل، مع أنها تعمل على إنهاء البرامج الخاصة بالأجهزة.

كما تتطلب شاشات النماذج الجديدة تقنيات تصنيع جديدة ومعقدة، وهو ما ساهم في تأخيرها.

ويأتي إصدار المنتج في أوائل شهر مايو قبل شهر تقريبًا من الحدث الرئيسي القادم للشركة.

وتخطط آبل في تاريخ 10 يونيو لبدء مؤتمر المطورين العالمي الذي يستمر لمدة أسبوع.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة خلال المؤتمر عن إستراتيجية متجددة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديثات البرامج لأجهزة آيفون وآيباد وماك ونظارة فيجين برو وساعتها الذكية.