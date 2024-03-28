Transcend تقدم القرص المحمول ESD320A SSD بحجم قدره 2 تيرابايت

كشفت شركة Transcend عن قرص الحالة الصلبة المحمول ESD320A SSD، ويشبه هذا القرص ذاكرة فلاش USB إلى حد كبير، لكنه أكبر منها بقليل إذ يبلغ طول القرص قرابة 68.2 ملم، وارتفاعه قرابة 9.5 ملم وعرضه قرابة 19.7 ملم ويبلغ وزنه 26 جرامًا فقط.

ومن مزايا قرص ESD320A SSD اعتماده على واجهة الاتصال USB 3.2 Gen 2 Type-A بعرض نطاق ترددي يصل إلى 10 جيجابت/ الثانية، وبسرعة قراءة تسلسلية تصل إلى 1050 ميجابايت/ الثانية، وكتابة تسلسلية تصل إلى 900 ميجابايت/ الثانية، مع دعم منفذ USB 2.0 ومنفذ USB 3.0.

ويستخدم هذا القرص ذاكرة فلاش 3D NAND مع ذاكرة التخزين المخبأة (SLC) التي تستخدم عادة في أقراص الحالة الصلبة SSD الجديدة.

ويأتي القرص المحمول Transcend ESD320A بثلاثة إصدارات وبأحجام قدرها 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، و2 تيرابايت. وبهذه الأحجام الضخمة يمكن للمستخدمين تخزين المقاطع المرئية بدقتي عرض قدرهما 4K و 8K أو ملفات الموسيقى أو الصور العالية الدقة.

ويدعم القرص أداة إدارة البيانات (Elite Data Management) التي توفر مزايا مهمة مثل: النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات والتشفير الآمن.

ويمكن استخدام قرص ESD320A مع أنظمة متعددة، ومن ذلك نظام Windows و macOS. ويوفر سرعات نقل فائقة وإمكانية توسيع حجم التخزين لأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة Mac mini Studio، وأجهزة الترفيه المنزلي أيضًا.

أخيرًا، لم تكشف الشركة عن سعر قرص ESD320A SSD، لكنها ذكرت أنها تدعم هذا القرص بضمان لمدة قدرها 5 سنوات.