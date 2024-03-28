Polestar 4 تصل إلى أمريكا لمنافسة تسلا

كشفت Polestar عن ثاني سيارة دفع رباعي كهربائية بسعر يبدأ من 56300 دولار مع ما يصل إلى 480 كم من المدى.

وتصل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة الجديدة Polestar 4 إلى السوق الأمريكية لتتنافس مع Model Y من تسلا.

وبعد الكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الكوبيه منذ عام تقريبًا، وصلت Polestar 4 إلى أمريكا الشمالية.

وظهرت السيارة أول مرة في أمريكا الشمالية في معرض نيويورك للسيارات، وكشفت الشركة عن الأسعار الكاملة.

وتبدأ سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بسعر قدره 56300 دولار مع نطاق مستهدف يصل إلى 480 كم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توماس إنجنلاث، سابقًا إن السيارة الكهربائية الجديدة تأتي بصفتها سيارة دفع رباعي متميزة وفخمة مقارنةً بسيارة Model Y من تسلا.

وأطلقت Polestar سيارتها الكهربائية ذات الدفع الرباعي في أوروبا وأستراليا في وقت سابق من هذا العام.

وكان السعر المبدئي للسيارة في أوروبا قدره 63200 يورو (نحو 68500 دولار)، في حين كان السعر المبدئي للسيارة في أستراليا قدره 81500 دولار أسترالي (نحو 53700 دولار).

ووصلت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من Polestar الآن إلى الولايات المتحدة. وكشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية السويدية عن أسعار Polestar 4 الكاملة في معرض نيويورك للسيارات.

ويبدأ سعر نموذج المحرك الفردي الطويل المدى من 56300 دولار بمدى يصل إلى 480 كم، ويشتمل النموذج مقدار 272 حصانًا مع تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في 7.4 ثوان.

ويبدأ سعر نموذج المحرك المزدوج من 64300 دولار، ويحتوي مقدار 544 حصانًا مع تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في 3.7 ثوان، ومن المتوقع أن يصل المدى إلى 435 كم.

ويبدأ سعر نموذج المحرك المزدوج الطويل المدى من 74300 دولار، وتشمل خيارات الحزمة Plus و Performance و Pilot و Pro.

وتتنافس Polestar 4 مع سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم الأخرى، مثل Model Y من تسلا و Macan من بورشه.

وتعد سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من Polestar فريدة من نوعها مع عدم وجود نافذة خلفية، وتعمل الكاميرا الخلفية العالية الدقة بدلًا من ذلك على تعزيز المساحة الداخلية والرؤية الخلفية.

وتتميز المقصورة الداخلية بنظام المعلومات الترفيهي المرتبط بشاشة بقياس قدره 15.4 بوصة، وهو مدعوم بنظام أندرويد أوتو مع مساعد جوجل المدمج.

وزودت الشركة السيارة بشاشة السائق الإضافية بقياس قدره 10.2 بوصات أمام عجلة القيادة.