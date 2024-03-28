ATP تستهدف الذكاء الاصطناعي بسلسلة بطاقات الذاكرة SD و microSD

قدمت ATP Electronics، الشركة المتخصصة في حلول التخزين وبطاقات الذاكرة، بطاقات الذاكرة SD و microSD من سلسلة S650Si (TLC) و S750Pi (pSLC) الجديدة المصممة بتقنية ذاكرة 3D NAND القادمة مع 176 طبقة ووحدة تحكم LDPC.

وتستهدف هذه البطاقات الجديدة، التي تأتي بحجم قدره 512 جيجابايت وبضمان لمدة قدرها 5 سنوات، قطاعات متنامية تستخدم شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، مثل: المراقبة بالذكاء الاصطناعي، والمنازل الذكية، والمراقبة المحمولة، والرعاية الصحية، وأنظمة المراقبة الأمنية التي تتطلب استخدامًا كثيفًا لعمليات الكتابة.

ومن مزايا بطاقات الذاكرة TLC قدرتها على التحمل العالي إذ تعد أمرًا بالغ الأهمية في أي بيئة تسجيل مستمرة، مع حجم قدره 64 جيجابايت و512 جيجابايت. ومن ناحية مستوى التحمل تأتي سلسلة S650Si بقدرة كتابة متواصلة تصل إلى 2 تيرابايت (TBW).

أما بطاقات الذاكرة pSLC فإنها موجهة للعملاء الذين يحتاجون إلى حل أكثر تحملًا، مع حجم قدره 16 جيجابايت و128 جيجابايت. ومن ناحية مستوى التحمل تأتي سلسلة S750Pi بقدرة كتابة متواصلة تصل إلى 12.670 تيرابايت (TBW).

كما تأتي بطاقات الذاكرة من شركة ATP بتحمل فائق إذ يمكنها العمل بكفاءة بفضل تقنية الحماية من فقدان الطاقة، مما يجعلها مناسبة للأنظمة المثبتة في ظروف جوية قاسية مع تغيرات في درجات الحرارة تتراوح بين -40 درجة مئوية و 85 درجة مئوية.

ومقارنة ببطاقات ذاكرة SD و microSD من الجيل السابق، توفر بطاقات الذاكرة الجديدة كتابة تسلسلية أسرع بثلاث مرات.

ومع التقدم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوسع البنية التحتية وتطبيقات الحوسبة الطرفية، فإن شركة ATP قادرة تمامًا على تلبية كافة احتياجات السوق.

وتقدم أداة مراقبة عمر بطاقة الذاكرة ATP SD فحصًا دقيقًا مما يمنح العملاء نظرة سريعة إلى معدل سرعة الكتابة، ويمكن في الوقت نفسه رؤية المعلومات على شكل رسم بياني دقيق.