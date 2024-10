AMD تعلن ترقية تقنية FidelityFX Super Resolution 3

أعلنت AMD في شهر سبتمبر الماضي إصدارًا جديدًا من تقنية FidelityFX Super Resolution 3 الذي أدخل العديد من التحسينات في تقنية FSR المستخدمة في البطاقات الرسومية Radeon RX من سلسلة 6000 و 7000.

وكشفت AMD هذا الأسبوع عن ترقية تقنية FSR إلى إصدار 3.1، الذي يعمل على رفع جودة الصورة وتحسين ميزة توليد الإطارات (Frame Generation)، لتسهل على المطورين العمل مع تقنية FSR.

ويمكن القول إن التحسين الأساسي في إصدار FSR 3.1 من AMD يكمن في رفع جودة الصورة مقارنة بإصدار FSR 2.2، إذ يقل الوميض في الصورة عند وضع السكون ويختفي التشويش المصاحب للحركة تمامًا. ويُعد هذا تحسنًا كبيرًا، إذ إن التشويش والوميض من المشكلات المزعجة للاعبين.

ويتعين على مطور اللعبة استخدام إصدار FSR 3.1 للاستفادة من هذه التحسينات البصرية عند تطوير الألعاب، ومن المقرر أن تكون لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart، القادمة في وقت لاحق من هذا العام، أول من يستخدم هذه التقنية.

ومن أهم التطورات التي جلبتها تقنية FSR 3.1 فصل ميزة توليد الإطارات (Frame Generation) التي قدمتها AMD في إصدار FSR 3، مما يسمح للمستخدمين باستخدام أي منهما باستقلالية.

وتعتمد هذه الميزة على تقنية “Fluid Motion Frames” (AFMF) من AMD لتحليل تدفق البصريات في الصور، وبهذا تنشئ إطاراتٍ جديدة تؤدي إلى زيادة سلاسة الصورة وتحسين تجربة الألعاب، ويمكن أن تؤدي هذه الميزة أيضًا إلى زيادة الأداء ضعفين في الألعاب المتوافقة معها.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل AMD على جلب تقنية FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) إلى واجهة برمجة التطبيقات Vulkan ومجموعة تطوير ألعاب إكس بوكس، مما يسمح لمطوّري الألعاب باستخدامها على هذه المنصات.

كما قررت AMD إضافة إصدار FSR 3.1 إلى واجهة برمجة التطبيقات FidelityFX API، مما يسمح بالتوافق المستقبلي مع الإصدارات الجديدة من تقنية FSR.

وفي شهر سبتمبر لعام 2023، صدرت تقنية FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) من شركة AMD وكانت تدعم لعبتين فقط في البداية، وهما: Forspoken و Immortals of Aveum، وبعد مرور ستة أشهر، توسعت القائمة لتشمل 40 لعبة تدعم تقنية FSR 3.

وابتداء من شهر مارس لعام 2024 ستدعم تقنية FSR مجموعةً من الألعاب مثل: Avatar Frontiers of Pandora و Starfield و The Last of Us Part I. وقريبًا ستدعم أيضًا: Cyberpunk 2077 و Dying Light 2 Stay Human و Frostpunk 2 و Ratchet & Clank Rift Apart.