AMD تستعد لإطلاق معالجات Ryzen 5000XT المستندة إلى معمارية Zen 3

تخطط AMD لتحديث وحدات المعالجة المركزية Ryzen 5000XT باستخدام معمارية Zen 3 لتنعش مقبس AM4 من جديد.

ولم تتخلَّ AMD عن مقبس AM4 حتى الآن، بل ما زالت تدعم هذا المقبس بسلسلة جديدة من المعالجات المركزية بين الحين والآخر.

وقد كشفت AMD سابقًا عن المعالجات المركزية التي تحمل علامة (XT) في سلسلة Ryzen 3000 في عام 2019 لمنافسة معالجات إنتل Comet Lake.

وعرضت AMD وحدات المعالجة المركزية Ryzen 5000XT من سلسلة في حدث AMD Advantage Club الذي أقيم في قمة حاسوب الذكاء الاصطناعي في بكين، الصين.

ولم تكشف شركة AMD عن أي تفاصيل خاصة بمعالجات XT الجديدة، لذلك ليس هناك معلومات عن المواصفات. ولكن بناءً على ما حدث في الماضي، تأتي سلسلة XT بزيادة في سرعة التردد مقارنة بمعالجات Ryzen التي لا تحمل علامة XT.

وتجدر الإشارة إلى أن معالجات AMD Ryzen 3000XT أتت بزيادة في سرعة التردد تصل إلى 100 ميجاهرتز مقارنة بالمعالجات التي لا تحمل علامة XT.

وبعد سبع سنوات من إصداره أول مرة، يبدو أن مقبس AM4 ما يزال خيارًا قويًا للمستخدمين واللاعبين الذي يريدون بناء حاسوب بميزانية منخفضة.

ويتوقع أن تتجه AMD إلى إطلاق سلسلة معالجات Ryzen 9000 في الربع الثاني من عام 2024، التي ستكون مستندة إلى معمارية Zen 5 بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر من مسابك TSMC، وستعتمد على فكرة تصميم الرقاقات المتعددة (Chiplet)، وهي فكرة التصميم نفسها التي رأيناها في سلسلة معالجات Ryzen 7000 المعروفة باسم Raphael.