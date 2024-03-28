يوتيوب تنافس تيك توك على عرش الفيديوهات القصيرة

تروج يوتيوب لمدى نجاح منصة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts في دفع الأموال لمنشئي المحتوى، وذلك مع احتمال تعرض تيك توك لحظر أمريكي.

وقالت الشركة إن متوسط عدد مشاهدات Shorts يبلغ الآن أكثر من 70 مليار مشاهدة يوميًا، كما أن أكثر من 25 في المئة من القنوات في برنامج الشركاء تحقق الدخل من مقاطع الفيديو عبر مشاركة الإيرادات.

وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان تيك توك في وقت سابق من هذا الشهر أن صندوق منشئي المحتوى المجدد قد زاد إجمالي الإيرادات بأكثر من 250 في المئة في الأشهر الستة الماضية.

وخرج صندوق تيك توك من المرحلة التجريبية مع بلوغه من العمر عامًا واحدًا، وحل هذا الصندوق محل صندوق تيك توك للمنشئين بقيمة مليار دولار.

وقدمت يوتيوب خيارات لتحقيق الدخل لمنشئي مقاطع الفيديو لمنصة Shorts في شهر سبتمبر 2022، مع خطط لتوسيع برنامج شركاء يوتيوب.

وكان صناع محتوى يوتيوب في السابق بحاجة إلى 1000 مشترك مع 4000 ساعة مشاهدة للتأهل لبرنامج مشاركة الإيرادات.

واعتبارًا من أوائل عام 2023، أصبح منشئو المحتوى بحاجة إلى 1000 مشترك مع 10 ملايين مشاهدة لفيديوهات Shorts على مدار 90 يومًا.

ويكسب هؤلاء المبدعون مقدار 45 في المئة من عائدات الإعلانات من مقاطع الفيديو القصيرة.

وتشير يوتيوب إلى أن منشئي المحتوى المشاركين في برنامج شركاء فيديوهات منصة Shorts غالبًا ما يحققون الدخل بطرق أخرى أيضًا.

ويحقق أكثر من 80 في المئة من منشئي المحتوى في برنامج شركاء يوتيوب الأموال من خلال فيديوهات Shorts، كما يحققون أرباحًا من إعلانات الفيديوهات الطويلة وتمويل المعجبين و YouTube Premium و BrandConnects والتسوق وغيرها من الوسائل.

ويشير ذلك إلى أن إنشاء فيديوهات Shorts ليس الطريق الوحيد للكثيرين، بل هو بمنزلة جانب واحد من الأنشطة التجارية الكبرى لمنشئي المحتوى.

وتقول يوتيوب إن برنامج الشركاء البالغ من العمر 16 عامًا يضم الآن في المجمل أكثر من 3 ملايين منشئ محتوى حول العالم، وقد دفع مقدار 70 مليار دولار للمبدعين والفنانين وشركات الإعلام في السنوات الثلاث الماضية فقط.

وتشير يوتيوب إلى أن هذا الرقم يفوق أي منصة أخرى لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، في تلميح يستهدف بوضوح تيك توك.